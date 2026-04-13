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Tras la eliminación de Karola, Eidevin habló revelando que ella será su mujer

Salió la luz video de Eidevin López tras la eliminación de Karola, en el que él dice que está esperando a su “futura mujer”.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Eidevin deja claro lo que siente por Karola tras su eliminación.
Eidevin conmueve al referirse a Karola tras su eliminación. (Foto: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia 2026 no solo se han vivido rivalidades y polémicas dentro de la convivencia, sino también amores y desamores, pues precisamente, quien protagonizó uno de los romances más sonados fueron los dos recientes exparticipantes que salieron de la competencia.

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Ellos son Karola Alcendra y Eidevin López, quien después de que el costeño estuviera con Mariana Zapata, se involucró sentimentalmente con la influenciadora.

Su nuevo romance provocó reacciones entre los internautas, quienes, algunos considerando que López estaba usando la estrategia de los shippeos, mientras que, a otros, sí les gustó esta pareja.

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Tras la salida de los dos famosos, sus fanáticos están a la expectativa de qué sucederá con ellos o cual futuro tendrán, si juntos o cada uno por su lado.

¿Cuáles fueron las palabras de Eidevin tras la eliminación de Karola Alcendra?

A través de redes sociales está circulando un video de Eidevin López, quien a través de un live causó conmoción al referirse a Karola Alcendra tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026.

Eidevin lanza fuerte declaración sobre Karola tras su eliminación
Eidevin deja claro lo que siente por Karola tras su eliminación. (Foto: Canal RCN)

En el video, Eidevin dice que está esperando a su “hembra, su futura mujer” y por eso se está portando bien.

En el mismo clip, con mucha emoción en reciente expulsado de la competencia, mostró un peluche llamado “Kaen López”, el cual huele a ella, especificando con exactitud cuál es su fragancia.

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¿Qué dijo Eidevin por la eliminación de Karola Alcendra de La casa de los famosos?

Tras la eliminación de Karola Alcendra de La casa de los famosos Colombia 2026, Eidevin López apareció en su cuenta de Instagram para publicar una foto junto a ella, expresándole su apoyo.

Eidevin conmueve al referirse a Karola tras su eliminación
Eidevin lanza fuerte declaración sobre Karola tras su eliminación. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con le escribió, para él, hay un inicio tras su final en la competencia.

“Tu luz no cabe en una casa, tu talento no tiene techo y tu esencia deja huella donde pisa”, escribió.

Por su lado, a los minutos de salir de la competencia, Karola habló con Carla Giraldo, quien le preguntó que pasará con Eidevin y ella dijo que no sabía, pues necesitaba saber qué estaba pasando afuera.

Así mismo, reveló que cree que él sí la está esperando, pues salió tres días atrás e iba a esperar su reencuentro.

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