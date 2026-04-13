Durante la semana trece de La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes vivieron días muy difíciles en cuanto a la convivencia, pues las polémicas discusiones fueron las protagonistas en el reality.

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Fue tanto el descontrol que hubo que, Eidevin López salió expulsado por votación del público, luego de que él y Alejandro Estrada cruzaran los límites de respeto y rompieran las reglas del jefe.

La salida del exparticipante generó tanta conmoción que el ambiente estuvo demasiado hostil, lo que llevó a los habitantes a tener comportamientos inapropiados, hasta el punto de ser castigados.

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Tras estas decisiones radicales, el domingo 12 de abril se vivió una de las eliminaciones más sonadas de todas las temporadas, generando diferentes reacciones.

¿Cómo se vivió la eliminación de Karola Alcendra de La casa de los famosos Colombia 2026?

Karola Alcendra fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 en la semana trece de la competencia y precisamente, tras sus comportamientos y los de sus compañeros, el jefe decidió que todos los 11 habitantes estaría en placa.

La prima de Karola lanza mensaje tras su eliminación de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, lo más radical es que el voto era en negativo, o sea, Karola tuvo el 67.26% en su contra, mientras que, Alejandro Estrada tuvo el 28.76% y el resto de sus compañeros obtuvieron menos del 3% de votos.

Como era de esperarse, su eliminación sacudió a otros de los participantes, quienes reaccionaron a su salida y lloraron por la ausencia de la influenciadora.

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¿Cuál fue la reacción de la prima de Karola Alcendra a su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

Karola Alcendra hablaba mucho de su prima Jeidy y, de hecho, ella fue quien apareció en un video saludando a la famosa, un regalo que recibió en esta última semana gracias al líder invisible.

Redes reaccionan al mensaje de la prima de Karola tras su eliminación. (Foto: Canal RCN)

A través de este saludo todos conocieron a la famosa prima de Alcendra, quien no se calló y reaccionó a su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026.

A través de su cuenta oficial de Instagram, JD, como es conocida, grabó el momento en el que revelaron que su prima salía de la competencia y en el video escribió: “My queen para siempre y por siempre”

Pero, además, en otras historias, escribió que “seguirán endientes de Karola”, tal como lo han hecho siempre y hasta reclamó que sean originales y no usen la icónica palabra de su prima “saliendo”.