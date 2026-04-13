El pasado domingo 12 de abril, se vivió una de las galas más difíciles en La casa de los famosos Colombia 2026, pue por primera vez de todas las temporadas, todos los habitantes estuvieron en la sala de eliminación.

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En esta ocasión, el voto era en negativo, por lo que se sabía que uno de los competidores más fuertes saldría del juego y en esta ocasión, es Karola Alcendra quien se despidió de la competencia con un porcentaje del 67.26% en su contra.

Durante la semana trece de la competencia, el jefe castigó a los habitantes de su casa por no respetar sus reglas y como consecuencia, los mandó a todos a placa, por eso, esta eliminación es histórica.

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¿Cuál fue la primera publicación de Karola Alcendra tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de su cuenta oficial de Instagram, se publicó el primer carrusel de Karola Alcendra tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 y allí anunciaron que obtuvo su primera placa de YouTube por llegar a sus 100.000 suscriptores.

Karola rompe el silencio tras su eliminación. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, reveló que fue tendencia en todas las redes sociales y que, además, logró llegar a un nuevo público, de hecho, esa habría sido su meta al ingresar a la competencia de la vida en vivo.

Así lo dejaron saber en la descripción de la publicación, en donde escribió: “se logró equipo, justo a tiempo”. Revelando que, su eliminación se dio en el momento que debía darse.

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¿Qué dijo Karola ALcendra tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, Karola Alcendra dijo que no sabía qué iba a pasar con Eidevin, pero cree que el la espera porque acaba de salir también.

Así fue la reaparición de Karola tras su eliminación. (Foto: Canal RCN)

Además, la costeña dijo que ella misma retó a los fanáticos de sus compañeros y considera que ellos cumplieron cuando ellas los retó.

Por otro lado, reveló qué haría ahora que está en el mundo real y dijo que se iría para Puerto Rico, República Dominica y hasta Estados Unidos.

Por último, habló de su experiencia en la competencia y dijo que allí se debía tener mucha fuerza mental: la exparticipante se vio tranquila mientras conversaba con Carla, quien fuer la que la entrevistó y reveló sus primeras palabras tras salir de la casa.