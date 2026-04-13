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Juanda Caribe tuvo impresionante reacción al ver el regreso de Alejandro a La casa de los famosos

Juanda Caribe causó revuelo con la reacción que tuvo al ver el regreso de Alejandro Estrada en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La casa reaccionó a la elimianción de Karola.
Juanda Caribe reacciona sin filtro al regreso de Alejandro en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 12 de abril, se vivió la eliminación de la semana trece de La casa de los famosos Colombia 2026, la cual, dejó por fuera de la competencia a Karola Alcendra.

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Precisamente, para estos días, el jefe castigó a todos los participantes debido a sus cuestionados comportamientos, por lo que los envió a todos a la ´laca sin posibilidad de salvarse.

Pero eso no fue todo, la dinámica de votación en esta semana fue con voto en negativo y el resultado final es que, Karola tuvo el 67.26% en su contra, seguida de Alejandro Estrada, quien obtuvo el 28.76%.

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¿Cuál fue la reacción de Juanda Caribe tras ver que Alejandro Estrada regresó a La casa de los famosos Colombia 2026?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dejaron de últimas a los participantes que, según los televidentes, eran los cuatro finalistas: Karola Alcendra, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Alexa Torrex.

Juanda Caribe reacciona sin filtro al regreso de Alejandro en La casa de los famosos.
Juanda Caribe sorprende tras ver volver a Alejandro en la casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, primero volvió a la casa Alexa y luego Juanda, dejando de últimas a Alcendra y Estrada, sabiendo que uno de ellos saldría eliminado.

Cuando el actor regresó, recibió el cariño de Torrex y Tebi Bernal, mientras que Caribe, mientras que estaba sentado, observó con decepción moviendo su cabeza hacia los lados queriendo decir que “no”, pero lo que los televidentes detallaron fueron sus gestos.

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Claramente, Alejo es uno de sus oponentes más fuertes y, además, el participante menos querido por ellos, por lo que el presentador no quiso ocultar que estaba en desacuerdo con la decisión final.

¿Cuál fue la reacción de la casa tras la eliminación de Karola Alcendra?

Sin duda, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 reaccionaron a la eliminación de Karola y a quien más duro le dio fue a Campanita, ya que Alcendra era su amiga más cercana en la competencia.

Juanda Caribe sorprende tras ver volver a Alejandro en la casa de los famosos.
La casa reaccionó a la elimianción de Karola. (Foto: Canal RCN)

El caleño lloró mucho por su compañera y recibió el apoyo de Beba, Mariana Zapata, Valentino y Juanda Caribe.

Pero, sorprendentemente, Valentino y Beba también se sintieron mal por su salida, hasta el punto de que la barranquillera dijo que ella se quedaría en representación de Karola, pues quiere representar bien a las mujeres costeñas.

Por su lado, Lázaro también rompió en llanto, diciendo que no quería que Alcendra se fuera, a pesar de que no eran amigos.

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