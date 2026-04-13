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Yaya Muñoz celebró la eliminación de Karola Alcendra de La casa de los famosos Colombia

Yaya Muñoz causó revuelo con su polémica reacción ante la eliminación de Karola Alcendra de La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yaya Muñoz reaccionó a la eliminación de Karola.
Redes estallan por reacción de Yaya Muñoz tras eliminación de Karola. (Foto: Canal RCN)

El domingo 12 de abril, se vivió una de las eliminaciones más comentadas de La casa de los famosos Colombia 2026, pues Karola Alcendra se despidió de la competencia con un alto porcentaje en su contra.

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Durante la semana trece, el jefe castigó a todos los participantes debido a sus cuestionados comportamientos, ya que ya se vivió una expulsión y ni así, los famosos cumplían las reglas.

Por eso mismo, es que el jefe fue radical con su decisión a todos los envió a placa, convirtiendo esta temporada en algo histórico porque por primera vez resto pasa.

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Además de que todos estaban en riesgo de eliminación, fue la semana del voto negativo y con las experiencias pasadas, se entendía que podía salir uno de los participantes más fuertes y así fue.

¿Cuál fue la reacción de Yaya Muñoz a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia 2026?

Yaya Muñoz rompe el silencio y reaccionó a la eliminación de Karola Alcendra de La casa de los famosos Colombia 2026 y para eso, usó un audio de la costeña para “celebrar” su salida de la competencia.

Redes estallan por reacción de Yaya Muñoz tras eliminación de Karola
Yaya Muñoz no se guardó nada y celebró la eliminación de Karola. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, la exparticipante se dejó ver como si le hubiese parecido bien que Karola haya sido la nueva eliminada y hasta corazón azul le puso a la historia que compartió en sus redes.

El audio de Karola usado por Yaya dice: “Yo creo que me voy a vestir de negro, por si muer3 alguien hoy. Saliendo”.

Así como Muñoz, más personas de redes que, justo no empatizaban con Karola, usaron su propia grabación en su contra.

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¿Cuáles fueron las reacciones de los habitantes de La casa de los famosos Colombia tras la eliminación de Karola?

Como ya se sabía, el Team Calma esperaba de regreso a Karola Alcendra, e incluso, la misma Beba, Mariana y Valentino, pues ellos le tomaron cariño e incluso, lloraron tras su eliminación de La casa de los famosos.

Yaya Muñoz no se guardó nada y celebró la eliminación de Karola.
Yaya Muñoz reaccionó a la eliminación de Karola. (Foto: Canal RCN)

Beba dijo que ella entendía que Karola estaba jugando y por eso tuvo ciertos comportamientos en su contra, Mariana dijo que la quería y Valentino dijo que no quería que ella se fuera pese a sus diferencias.

Quien más mal la pasó fue Campanita, revelando su angustia porque ya no está su amiga, quien se convirtió en su apoyo dentro de la competencia, pero sus compañeros lo quisieron calmar, diciendo que ya casi se terminaba el juego.

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