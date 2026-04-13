Desde hace varios días, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

En medio de su participación, en la noche del pasado 12 de abril, Karola se convirtió en la nueva eliminada del reality al obtener el mayor puntaje durante la votación en negativo, pues, vivió momentos de incertidumbre junto a Alejandro Estrada.

Por su parte, Yina y Juliana Calderón no dudaron en compartir su reacción tras la eliminación de Karola, pues fueron honestas al momento de compartir su perspectiva al respecto.

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¿Qué dijeron Yina y Juliana Calderón tras la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia?

Esto dijeron Yina y Juliana Calderón tras eliminación de Karola. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que las hermanas Calderón no solo se han convertido en ser reconocidas creadoras de contenido digital, sino que también, en compartir lo que piensan sin ningún tipo de filtro.

Por este motivo, Juliana Calderón compartió en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca de lo que opina ella junto a Yina sobre la eliminación de Karola:

“Aquí celebrando la eliminación de Karola”, expresó Juliana Calderón.

Luego de estas palabras, Yina Calderón expresó la oportunidad para compartir su perspectiva ante la eliminación de Karola, revelando con detalle lo siguiente:

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“Siento que es la que tenía que salir, pero para mí tenía que irse por algunas actitudes que tuvo con El Jefe”, señaló Yina.

¿Cuál fue la razón por la que Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Luego de la expulsión de Eidevin López tras un enfrentamiento con Alejandro Estrada, El Jefe de La casa de los famosos Colombia, les impuso una sorprendente regla a los participantes, pues todos fueron directo a la placa de nominados.

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Así fue eliminada Karola de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Karola Alcendra se convirtió en la nueva eliminada el pasado domingo al obtener el mayor puntaje en la votación en negativo.