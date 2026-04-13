Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, una gran variedad de internautas se ha pronunciado frente a todos los acontecimientos que los participantes han demostrado en el programa.

Así también, una de las famosas que más ha acaparado la atención mediática es Mariana Zapata, quien ha adquirido gran visibilidad al ser una de las participantes del reality, pues, ha demostrado que ha disfrutado hacer parte de la competencia.

Por su parte, Mariana Zapata se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida, pues este 13 de abril, está de cumpleaños.

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¿Cómo se reveló que Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia está de cumpleaños?

Así felicitó el equipo de Mariana a la famosa en su cumpleaños. | Foto: Canal RCN

En horas de la mañana de este lunes 13 de abril, el equipo de Mariana Zapata, una de las participantes de La casa de los famosos Colombia, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, una ráfaga de fotografías por su cumpleaños número 25, expresando las siguientes palabras:

“Hoy celebramos el cumpleaños de Mari, te amamos. Nada de esto sería posible sin tu espíritu emprendedor, sin esa convicción tan tuya de que podías ayudar a otras personas a tener un cabello tan hermoso como el tuyo. Gracias por creer, por insistir y por construir algo tan especial para todas nosotras”, agregó el equipo de Mariana en la descripción de la publicación.

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En medio de esta publicación, varios seguidores y allegados de Mariana Zapata la han celebrado por su cumpleaños, pues está atravesando por un importante momento en su carrera al ser una de las participantes de La casa de los famosos Colombia y permanecer en la competencia.

¿Cómo ha sido la participación de Mariana Zapata en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

¿Cómo ha sido la participación de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Mariana Zapata ha aprovechado la oportunidad para demostrar su gran creatividad dentro de la competencia, en especial, por realizar varias estrategias con Valentino Lázaro y Valerie de la Cruz, más conocida como Beba.

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Con base en esto, los televidentes han generado una ola de opiniones mediante las redes sociales por la participación que ha tenido Mariana dentro de La casa de los famosos Colombia.