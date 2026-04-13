Sofía Jaramillo reaccionó tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?
Sofía Jaramilló compartió su controversial reacción tras la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia.
En las últimas horas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser la nueva eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Desde que se confirmó la eliminación de Karola al obtener un alto puntaje en las votaciones, una gran variedad de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento se ha pronunciado al respecto.
Una de las personas que ha acaparado la atención al compartir su postura frente a la eliminación de Karola fue Sofía Jaramillo, quien dejó un sorprendente video en sus redes sociales al respecto.
¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia?
Cabe destacar que una de las creadoras de contenido y exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que más ha acaparado la atención es Sofía Jaramillo, pues, ha compartido mediante sus redes su perspectiva frente a todo lo que ocurre en el programa.
Por ello, Sofía se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, su perspectiva frente a la reciente eliminación de Karola, expresando las siguientes palabras:
“No es que Karola la embarró porque ella en un momento de emoción le pidió a todos los fandoms que la sacaran por lo que estaba un poco enojada frente a lo de Eidevin, pero les diré una cosa, ella movía La casa de los famosos Colombia por su manera de ser”, agregó Sofía Jaramillo.
Tras la reciente confesión que hizo Sofía, aclaró que una de las razones por las que pudo haber sido eliminada Karola de La casa de los famosos Colombia, se debió a causa de haber retado al fandom al decirles que quería salir de la competencia.
¿Cuál fue el puntaje con el que Karola se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia?
En los últimos días, El Jefe cambió las reglas de juego en La casa de los famosos Colombia, pues, reveló que los votos serían en esta ocasión en negativo y todos los participantes irían a la placa de nominados.
Con base en esto, Karola quedó en la gala de eliminación junto a Alejandro Estrada al obtener el mayor puntaje con un total del 67.26%.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike