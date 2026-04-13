En las últimas horas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser la nueva eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde que se confirmó la eliminación de Karola al obtener un alto puntaje en las votaciones, una gran variedad de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento se ha pronunciado al respecto.

Una de las personas que ha acaparado la atención al compartir su postura frente a la eliminación de Karola fue Sofía Jaramillo, quien dejó un sorprendente video en sus redes sociales al respecto.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia?

Esto dijo Sofía Jaramillo tras la eliminación de Karola. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que una de las creadoras de contenido y exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que más ha acaparado la atención es Sofía Jaramillo, pues, ha compartido mediante sus redes su perspectiva frente a todo lo que ocurre en el programa.

Por ello, Sofía se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, su perspectiva frente a la reciente eliminación de Karola, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados Talento nacional Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado: envió contundente mensaje a sus detractores

“No es que Karola la embarró porque ella en un momento de emoción le pidió a todos los fandoms que la sacaran por lo que estaba un poco enojada frente a lo de Eidevin, pero les diré una cosa, ella movía La casa de los famosos Colombia por su manera de ser”, agregó Sofía Jaramillo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Votaciones en negativo La casa de los famosos Colombia, aquí el paso a paso

Tras la reciente confesión que hizo Sofía, aclaró que una de las razones por las que pudo haber sido eliminada Karola de La casa de los famosos Colombia, se debió a causa de haber retado al fandom al decirles que quería salir de la competencia.

¿Cuál fue el puntaje con el que Karola se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, El Jefe cambió las reglas de juego en La casa de los famosos Colombia, pues, reveló que los votos serían en esta ocasión en negativo y todos los participantes irían a la placa de nominados.

Esta fue la razón por la que Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Karola quedó en la gala de eliminación junto a Alejandro Estrada al obtener el mayor puntaje con un total del 67.26%.