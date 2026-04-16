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Drumcode llega a Bogotá para celebrar los 30 años de su influencia en el techno: ¿cuándo y dónde?

El sello discográfico Dreamcode aseguró que Bogotá hará parte de su gira mundial 2026, que también incluye ciudades como: Londres y Miami

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Primer evento de Drumcode en Bogotá
Drumcode llega a Bogotá para celebrar sus 30 años de trayectoria (AFP/Jason Koerner)

El techno es un género musical que ha ido ganando mucho reconocimiento en Colombia en los últimos años, contando con una gran cantidad de personas que son seguidoras de este ritmo.

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¿Qué es Drumcode?

Drumcode Records es un sello discográfico sueco de techno, fundado en 1996 por el DJ y productor Adam Beyer.

La disquera ha sido reconocida gracias a que tiene un techno directo, rítmico, enérgico y con influencias de tech – house. Además de ser una productora, han sido los organizadores de múltiples eventos importantes alrededor del mundo.

Adam Beyer llega a Bogotá con Drumcode
Adam Beyer, DJ y productor, fundador de Drumcode (AFP/Presley Ann)

¿Por qué Drumcode ha sido tan influyente en el techno?

Más que solo ser un sello discográfico, Adam Beyer se ha encargado de crearle a su empresa una identidad única que incluye eventos propios, distintivos rítmicos con “stabs” de sintetizador y producciones impecables, que impulsan a los nuevos talentos a ser reconocidos al instante.

Por otro lado, el sello supo llevar algo complejo como un género musical en crecimiento, a los grandes escenarios, convirtiéndolo en un género popular alrededor del mundo; gracias a ello, Drumcode se ha posicionado como uno de los sellos con más ventas en Beatport, la tienda y plataforma digital líder mundial especializada en música electrónica.

¿Cuáles serán las ciudades que Drumcode visitará en su gira mundial 2026?

La gira mundial de Drumcode en el 2026 tiene como propósito celebrar los 30 años del sello en la industria de la música electrónica. Algunas de las ciudades que visitará la disquera durante este año serán: Mallorca, España; Buenos Aires, Argentina; Londres, Inglaterra; Miami, Estados Unidos y, por supuesto, Bogotá, Colombia.

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¿Cuándo y dónde será la presentación de Drumcode en Bogotá?

La primera presentación de Drumcode en la capital colombiana se llevará a cabo en el Chamorro City Hall el viernes 21 de junio de 2026 a las 5:00 p.m.

Los artistas que, según la programación del evento, estarán presentes son: Kevin de Vries y Victor Ruiz; además, el show principal está a cargo del B2B (back to back) de Adam Mayer y Bart Skils. Se trata de una sesión donde dos o más artistas comparten la cabina y se turnan para mezclar la música, bien sea alternando las canciones o varias cada uno.

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