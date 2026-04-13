Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Gregorio Pernía habría lanzado fuerte indirecta tras hablar del amor, ¿era para Jessi Uribe?

Usuarios relacionan a lo que dijo Gregorio Pernía con Jessi Uribe, luego de opinar sobre las esposas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Gregorio Pernía habría lanzado indirecta a Jessi Uribe
Gregorio Pernía causa revuelo con mensaje que apuntaría a Jessi Uribe. (Foto: AFP y Canal RCN)

El reconocido actor Gregorio Perníacausó revuelo recientemente luego de hablar de las esposas del proceso y su vinculación con la fama. Tras sus palabras, muchos de los usuarios en internet las relacionaron con una presunta indirecta hacia Jessi Uribe.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Gregorio Pernía sobre las mujeres del proceso que salpicó a Jessi Uribe?

A través de sus redes sociales, el actor colombiano se refirió a una publicación en la que aparecía junto a su esposa, Erika Farfán, en la playa.

En el video, señaló que, aunque ella no estuviera arreglada, seguía siendo igual de bella. También mencionó que, tras compartir ese momento con sus miles de seguidores, recibió comentarios no tan positivos relacionados con el aspecto de su pareja.

Artículos relacionados

Tras comentar esta situación, Gregorio Pernía habló de lo que, según él, ocurre con algunas personas en medio de su crecimiento profesional, específicamente mencionando “a algunos cantantes”.

Frank Martínez mostró el incidente que vivió con Gregorio Pernía durante un viaje
Gregorio Pernía y Frank Martínez tuvieron un incidente en carretera y así lo solucionaron. (Foto: AFP)

Hizo referencia a casos en los que, durante el proceso de ascenso, las condiciones económicas no son las mejores, pero con el tiempo, al llegar la fama y el éxito, cambian de pareja sentimental.

“Me parece muy triste que la mujer que lo acompaña a uno en el proceso termina uno cambiándola”, expresó en su mensaje.

¿Por qué relacionaron las palabras Gregorio Pernía con Jessi Uribe?

Tras las palabras de Gregorio Pernía se generó una ola de reacciones en redes sociales. En los comentarios, varios usuarios hicieron referencia a Jessi Uribe, vinculando lo dicho por el actor con su historia personal del cantante de música popular.

Artículos relacionados

Como se conoce, el cantante estuvo en medio de la polémica por su vida sentimental por presunta infidelidad a su esposa, y luego comenzó una relación sentimental con su colega, Paola Jara con quien actualmente conforman una familia.

Jessi Uribe habló de la fruti novela sobre él y Paola Jara
Jessi Uribe habló de la fruti novela sobre él y Paola Jara. (Foto Canal RCN | Freepik).

Y es que recientemente el tema volvió a salir a la luz en medio de la tendencia de las “frutinovelas”, que están muy de moda en redes sociales, donde los protagonistas son frutas y recrean historias de infidelidad.

En medio de la tendencia, el famoso audio de “Sandrita yo se lo cuido, ese hombre esta de un juicio”, que dice Paola Jara, fue recreado.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Margarita Ortega sobre su estado de salud tras salir de la UCI Talento nacional

Margarita Ortega reaparece tras salir de UCI y muestra cómo quedó tras cirugía; esto dijo de su salud

Margarita Ortega actualizó su estado de salud tras salir de la UCI y revelar qué le pasó en su columna.

Karola rompió el silencio tras su eliminación: este fue su mensaje La casa de los famosos

Karola se pronunció en redes previo a su última conexión con La casa de los famosos: ¿qué dijo?

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Karola reapareció en sus redes junto a contundente mensaje.

Hija menor de Maleja Restrepo se tiñó el cabello de rojo. Maleja Restrepo

Hija menor de Maleja Restrepo, de 7 años, se tinturó el cabello de rojo: así reaccionó la presentadora

Macarena, hija menor de Maleja Restrepo, sorprendió al teñirse el cabello de rojo.

Lo más superlike

Sheila Gándara compartió mensaje que usuarios relacionan con Juanda Caribe Juanda Caribe

Esposa de Juanda Caribe mostró su cambio de look y lanzó indirecta: “La gente te dañó…”

Sheila Gándara reapareció en redes lanzando nueva indirecta sobre su relación con Juanda Caribe; esto dijo.

Periodista de RCN se despide tras más de 20 años en el canal: ¿quién es? Talento nacional

Reconocida periodista de RCN se despide tras 26 años en el canal: ¿quién es?

Karol G divide opiniones tras su presentación en el Festival de Coachella: ¿qué tiene que ver Feid? Karol G

Karol G desata críticas tras su presentación en Coachella por curioso detalle: ¿fue una indirecta a Feid?

Carla Giraldo presentadora de La casa de los famosos Col reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso Carla Giraldo

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Col, reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"