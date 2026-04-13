Gregorio Pernía habría lanzado fuerte indirecta tras hablar del amor, ¿era para Jessi Uribe?

El reconocido actor Gregorio Perníacausó revuelo recientemente luego de hablar de las esposas del proceso y su vinculación con la fama. Tras sus palabras, muchos de los usuarios en internet las relacionaron con una presunta indirecta hacia Jessi Uribe.

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¿Qué dijo Gregorio Pernía sobre las mujeres del proceso que salpicó a Jessi Uribe?

A través de sus redes sociales, el actor colombiano se refirió a una publicación en la que aparecía junto a su esposa, Erika Farfán, en la playa.

En el video, señaló que, aunque ella no estuviera arreglada, seguía siendo igual de bella. También mencionó que, tras compartir ese momento con sus miles de seguidores, recibió comentarios no tan positivos relacionados con el aspecto de su pareja.

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Tras comentar esta situación, Gregorio Pernía habló de lo que, según él, ocurre con algunas personas en medio de su crecimiento profesional, específicamente mencionando “a algunos cantantes”.

Gregorio Pernía y Frank Martínez tuvieron un incidente en carretera y así lo solucionaron. (Foto: AFP)

Hizo referencia a casos en los que, durante el proceso de ascenso, las condiciones económicas no son las mejores, pero con el tiempo, al llegar la fama y el éxito, cambian de pareja sentimental.

“Me parece muy triste que la mujer que lo acompaña a uno en el proceso termina uno cambiándola”, expresó en su mensaje.

¿Por qué relacionaron las palabras Gregorio Pernía con Jessi Uribe?

Tras las palabras de Gregorio Pernía se generó una ola de reacciones en redes sociales. En los comentarios, varios usuarios hicieron referencia a Jessi Uribe, vinculando lo dicho por el actor con su historia personal del cantante de música popular.

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Como se conoce, el cantante estuvo en medio de la polémica por su vida sentimental por presunta infidelidad a su esposa, y luego comenzó una relación sentimental con su colega, Paola Jara con quien actualmente conforman una familia.

Jessi Uribe habló de la fruti novela sobre él y Paola Jara. (Foto Canal RCN | Freepik).

Y es que recientemente el tema volvió a salir a la luz en medio de la tendencia de las “frutinovelas”, que están muy de moda en redes sociales, donde los protagonistas son frutas y recrean historias de infidelidad.

En medio de la tendencia, el famoso audio de “Sandrita yo se lo cuido, ese hombre esta de un juicio”, que dice Paola Jara, fue recreado.