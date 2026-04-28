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Valentina Taguado genera reacciones al exponer el fuerte reclamo de Johana Velandia

Valentina Taguado expuso en redes el fuerte reclamo que le hizo Johana Velandia, generando reacciones por su mensaje.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentina Taguado revela reclamo de Johanna Velandia
Valentina Taguado revela reclamo de Johana Velandia. (Foto/ Canal RCN)

La locutora y creadora de contenido, Valentina Taguado, reveló en redes sociales el duro reclamo que le hizo Johana Velandia, lo que generó varias reacciones.

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Las dos figuras públicas compartieron mesa de trabajo en ¿Qué hay pa’ dañar? y desde entonces, se hicieron muy cercanas, hasta el punto de convertirse en amigas, por lo que Taguado ha tenido la plena confianza de revelar lo que la humorista le escribe.

Por eso mismo, por la complicidad que hay, es que Johanna le hizo un duro reclamo a Valentina y todos sus seguidores conocieron cuales fueran las fuertes palabras que le escribió a su excompañera de trabajo.

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¿Cuál fue el duro reclamo que le hizo Johana Velandia a Valentina Taguado?

A través de sus historias de Instagram, el pasado lunes 27 de abril, Valentina Taguado reveló el duro reclamo que le hizo Johanna Velandia, pues con fuertes palabras, le reprochó por publicar contenido con Erick Pabón, un creador de contenido.

Valentina Taguado revela reclamo de Johana Velandia
Valentina Taguado deja en evidencia a Johana Velandia con fuerte reclamo. (Foto/ Canal RCN)

Es que, en ¿Qué hay pa’ dañar? no solo nació la amistad de la humorista y de Valentina, sino también con el influenciador, quien las acompañó en algunas transmisiones.

Al compartir la historia con Erick, Johanna le dijo a Taguado que primero estaba el lunes, o sea ella y, además, le deseó durara su amistad con el creador, pero lo hizo de una manera muy contundente.

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Por eso, la locutora compartió en sus historias el pantallazo de la respuesta que obtuvo de Velandia y lo reveló con gracia, pues entendió el sarcasmo de su amiga: “aparte de borr4cho, posesivos. Toca quererla más”, escribió Valentina.

¿Cuál fue la reacción de Johanna Velandia al ser expuesta por Valentina Taguado?

No es la primera vez que Valentina Taguado expone sus conversaciones que Johanna Velandia, pues la humorista ya le ha hecho varias escenas de celos por su cercanía con Erick Pabón y otros amigos que no son ella.

Valentina Taguado deja en evidencia a Johana Velandia con fuerte reclamo.
Valentina Taguado revela reclamo de Johana Velandia. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, ella reacciona también con gracia, por lo que comparte cómo es que Valentina ventila sus fuertes reclamos y, de hecho, hace la advertencia de “cuidadito, pues”.

Claramente, todo desde el sarcasmo y diversión, precisamente porque ese es el tipo de humor que manejan entre ellas.

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