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La Segura causó furor tras mostrar a su hijo Lucca vestido como empresario: “Tan hermoso”

La Segura causó sensación en redes sociales luego de mostrar a su pequeño Lucca como un empresario.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lucca, hijo de La Segura se llevó todas las miradas tras aparecer como un empresario
Lucca sorprendió en video de La Segura al aparecer vestido como un pequeño empresario. (Foto: Canal RCN)

La Seguracompartió con sus millones de seguidores un video junto a su esposo, Ignacio Baladán, en el que hicieron una escena de humor como acostumbran a hacer en sus redes.

Sin embargo, el protagonismo se lo llevó su hijo Lucca, quien apareció vestido con elegante traje que cautivo de inmediato a toda su fanaticada.

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¿Qué mostró La Segura en su video junto a Ignacio Baladán?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores, la creadora de contenido caleña publicó un video en el que simula una discusión con su esposo.

En medio de la conversación, ambos hablan sobre posibles promociones relacionadas con su marca, teniendo en cuenta que recientemente lanzó su propia línea de maquillaje.

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En el video, La Segura e Ignacio Baladán conversan sobre estrategias para ofrecer descuentos y promociones en sus productos por la temporada que se viene, lo que realmente llamó la atención fue la inesperada aparición de Lucca en el video.

Lucca, hijo de La Segura se llevó todas las miradas tras aparecer como un empresario
Lucca sorprendió en video de La Segura al aparecer vestido como un pequeño empresario. (Foto: Canal RCN)

La Segura, quien últimamente no ha estado tan activa en redes sociales, ya que, como ha mencionado en ocasiones anteriores, está muy enfocada en su emprendimiento, decidió esta vez mezclar varios aspectos de su vida en este video.

¿Por qué Lucca se llevó el protagonismo del video La Segura?

En medio del video, Lucca apareció vestido con un traje formal azul, camisa blanca y tenis, caminando e ingresando a la oficina con una gran sonrisa.

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“Baby Boss ya lo decidió…”, escribió La Segura al compartir su video y que como suele pasar en sus publicaciones el bebé de un año se lleva todo el protagonismo.

Lucca, hijo de La Segura se llevó todas las miradas tras aparecer como un empresario
Lucca sorprendió en video de La Segura al aparecer vestido como un pequeño empresario. (Foto: Canal RCN)

En el video también se observan varios momentos de humor, como si el bebé fuera el jefe de la oficina y sus papás sus empleados.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar, y varios seguidores reaccionaron con: “Los que votamos para que Lucca siga siendo el protagonista de todos los videos” o “Lucca ya gana más sueldo que yo”.

Además, Luisa Fernanda W también reaccionó a la publicación con un tierno comentario: “Qué es esto tan hermoso”.

 

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