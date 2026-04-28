Esta habría sido la supuesta conversación de Westcol y Milica Ybañez tras contenido filtrado

El pasado lunes 27 de abril hubo un gran revuelo en redes sociales tras supuestas fotos y videos filtrados de Westcol con la streamer argentina, Micaela Ybañez, más conocida como Milica.

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En todas las plataformas digitales han circulado los videos y fotos del momento privado entre el colombiano y su colega, pero también de diferentes momentos en los que ellos compartieron como amigos, de hecho, tras una ruptura de Westcol con la cantante Valka.

Es por esto que, tras revelarse este contenido, se dijo que el streamer le habría sido infiel a una de sus exnovias, pero se desconoce de cuándo fueron grabados estos videos.

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Lo que sí, es que Milica se refirió al tema y reveló la verdad sobre este contenido filtrado.

¿Cuál fue la supuesta conversación entre Westcol y Milica tras los videos filtrados?

En X están compartiendo un video de Milica en medio de un streaming en el que estaría hablando de los sucedió tras los clips y fotos filtrados junto a Westcol.

La supuesta conversación entre Westcol y Milica. (AFP/ Tommaso Boddi)

El video solo dura 11 segundos y en él, la argentina dice: “yo mandándole mensajes porque dije bueno, tuvimos un problema y lo aclaramos. Está todo bien, le mandé un mensaje y me dijo te quiero”.

Como el clip dura poco y no se tiene mucho contexto, algunos internautas dicen que Milica se estaría refiriendo a Westcol tras las fotos y videos expuestos en redes, pero según con lo que se alcanza a es cuchar es que ella habla de tiempos pasados y la polémica es reciente.

Por ahora, no hay veracidad de que se esté refiriendo a Westcol porque no se escucha su nombre y tampoco se entiende si está haciendo referencia a la reciente controversia.

¿Es real el contenido expuesto de Westco y Milica?

Lo que se habrían dicho Westcol y Milica tras la filtración de sus videos. (Foto: Freepik)

Tras horas de ser tendencia en redes por sus fotos y videos filtrados, Milica rompió el silencio en X y pidió disculpas por el contenido que circula en redes, pues sin mencionar al colombiano, le pide disculpas diciendo que le tiene cariño y respeto.

Pero así mismo, fue clara en aceptar que esos clips fueron expuestos por una apuesta y que la persona que los publicó, lo hizo sin su consentimiento, de hecho, reveló que ella misma se los había enviado hace un tipo al compartir su felicidad de salir con Westcol.