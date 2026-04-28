Dani Duke habló sobre la incomodidad que le generó el documental de La Liendra

Dani Duke habló sobre el documental de su novio, La Liendra, enfocado en el trabajo de varias mujeres en una zona de tolerancia, y aseguró que todavía no lo ha visto. Sin embargo, confesó que cree que podría generarle incomodidad por las escenas y el contexto abordado en la producción y acudió a sus seguidores para tomar una decisión frente al tema.

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¿Dani Duke ya vio el documental de La Liendra? Esto dijo sobre la incomodidad que le genera

Luego de que La Liendra compartiera con sus seguidores que Dani Duke se encontraba molesta con él por algunas escenas del documental sobre el trabajo de algunas mujeres en una zona de tolerancia, la influenciadora reapareció en redes sociales para aclarar la situación.

Dani Duke reaccionó al documental de La Liendra y crecen rumores de ruptura. (Foto Canal RCN).

Según comentó la creadora de contenido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, aunque aún no ha visto el documental de su novio, más allá de algunos clips que sus fans le han enviado a los mensajes directos, expresó su incomodidad.

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A raíz de esto acudió a los internautas para tomar una decisión frente a este tema: ver el documental junto a La Liendra y posteriormente comentarlo con ellos, o reaccionar en vivo al contenido y que todo sea completamente genuino.

“Niños, me están preguntando mucho qué opino del documental de Mauricio… No lo he visto, de hecho, mi novio me dijo que quería que lo viéramos juntos, pero me están mandando muchos videos preguntando: yo quiero saber Dani Duke qué opina de esto… Creo que van a haber cosas que no me gustaron, no sé, creo que me voy a sentir incómoda con ciertas cosas”.

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Con esto quedó claro que Dani Duke todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre cómo verá el documental, aunque todo apunta a que pronto compartirá su reacción con sus seguidores, quienes se mantienen atentos a conocer su opinión sobre el trabajo de La Liendra.

¿De qué trata el documental de La Liendra?

Vale la pena destacar que el nuevo documental de La Liendra sobre el trabajo de mujeres en zona de tolerancia ha sido una de las entregas más arriesgadas del creador de contenido, quien desde hace varios años ha venido incursionando en este formato y puliéndolo cada vez más para entretener a sus seguidores.

Este en específico ha sido uno de los que más emociones le ha generado, no solo por la crudeza del tema, sino por todas las consecuencias que le ha traído a su vida.