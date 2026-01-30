Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carmen Villalobos rompe el silencio tras su ruptura y lanza dura pulla a los rumores en redes

Carmen Villalobos reaccionó a su ruptura y desmintió rumores tras leer comentarios falsos en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carmen Villalobos responde con ironía a su ruptura: “Ahora todos son psicólogos en redes”
Carmen Villalobos sorprende con mensaje tras su separación y deja claro que no todo es verdad. (Foto: AFP)

Carmen Villalobos rompió el silencio y habló sobre su reciente ruptura con Frederik Oldenburg tras dos años de relación.

¿Qué dijo Carmen Villalobos tras su separación de Frederik Oldenburg?

La reconocida actriz sorprendió al referirse al tema a través de sus historias de Instagram.

Y es que recientemente se hizo pública la noticia, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre las causas de la ruptura.

Sin embargo, en un corto video compartido en su cuenta oficial de Instagram donde suma más de 23 millones de seguidores, Carmen contó que se encontraba en Bogotá y comentó sobre el clima que se ha sentido en los últimos días en la capital colombiana.

Además, habló sobre su trabajo y reveló que está en medio de grabaciones de un nuevo proyecto. La actriz aprovechó el momento para conversar con sus seguidores mientras se alistaba para la siguiente escena.

En ese mismo mensaje, Carmen Villalobos confesó que al entrar a redes sociales se encontró con varias cosas que no son verdad, tras confirmarse su ruptura con Frederik Oldenburg, el periodista y comentarista deportivo.

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre los comentarios tras su reciente ruptura?

“Mejor dicho, lo saben todo… son psicólogos, opinan”, dijo Carmen Villalobos entre risas, asegurando que ha leído comentarios con “tanta pendejada”.

Y es que la relación de la actriz y el comentarista deportivo según empezó a rondar en redes sociales la pareja habría dado por terminado hace dos meses.

No obstante, Carmen y Frederik dejaron de compartir en redes sociales publicaciones juntos el año pasado, aproximadamente en octubre.

Cabe recordar que, en varias ocasiones, la actriz había revelado que casi no tenía tiempo para compartir con su novio, pues por motivos laborales se encontraban distanciados. Esto fue recordado por los fans, quienes comenzaron a rumorar que esa podría ser una de las causas de la separación.

 

