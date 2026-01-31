Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Entre lágrimas, Luis Alfonso le rindió homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: así fue

Luis Alfonso se quebró en llanto en su homenaje a Yeison Jiménez y le dedicó emotivas palabras: "Hiciste otro Campín desde el cielo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luis Alfonso lloró en homenaje a Yeison Jiménez
Luis Alfonso dedicó emotivas palabras a Yeison Jiménez. (AFP: Giorgio VIERA y AFP: Eva Marie Uzcategui)

Luis Alfonso uno de los mejores amigos de Yeison Jiménez dentro del género popular le rindió un gran homenaje en su presentación en El Campín en donde no pudo contener sus lágrimas.

¿Cómo fue el homenaje de Luis Alfonso a Yeison Jiménez en El Campín?

Luis Alfonso apareció en sus historias previo a subirse al escenario de El Campín en Bogotá expresando su tristeza y gran sentimiento.

El cantante payanés era uno de los más esperados de la noche en el estadio de la capital colombiana por su gran amistad con el cantante de Manzanares y su presentación hizo llorar a muchos, empezando por él.

Luis Alfonso empezó su presentación cantando "Ni tengo ni necesito", canción de Yeison Jiménez, siguió con otras de su autoría y la emoción se puso al máximo cuando interpretó "Destino final", su colaboración con él.

Por aquí ya nos encontramos en El Campín para el homenaje al Aventurero

¿Cuáles fueron las palabras de Luis Alfonso para Yeison Jiménez en El Campín?

Luis Alfonso durante su presentación se mostró bastante afectado a nivel emocional y lanzó varias frases para el cantante, su familia y sus seguidores.

El payanés les pidió a los asistentes que prendieran sus linternas y elevaran aplausos al cielo para hacer sentir orgulloso a Yeison Jiménez y a los otros fallecidos de su equipo.

Vamos a despertar a Yeison porque debe estar cansado allá en el cielo de dar lidia a todos los santos.

Luis Alfonso también expresó su dolor e impotencia porque le quedaron muchos planes y canciones por sacar con Yeison Jiménez.

Aventurero nos quedaron muchas por cantar, hoy quiero decirte allá en el cielo, a todos los muchachos y a sus familias, que les hice una canción en una de mis oraciones y no sé si la lance.

Luis Alfonso presentó canción que le compuso a Yeison Jiménez

Luis Alfonso al cierre de su presentación cantó una canción que le compuso a Yeison Jiménez y a las personas de su equipo de trabajo que fallecieron con él en la aeronave.

Te vas mi amigo, adiós parcero, cómo haces falta aventurero, vuela mi amigo.

Asimismo, Luis Alfonso aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas que se están aprovechando del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Para todos los difamadores que andan aprovechándose de la muerte de mi amigo y no lo dejan descansar, maduren, hay gente adolorida, para todos esos envidiosos.

Al final Luis Alfonso le aplaudió a Yeison Jiménez por haber logrado su segundo estadio El Campín desde el cielo: "Lo lograste gonorr*a, hiciste otro Campín desde allá del cielo".

Hermano de Yeison Jiménez se sinceró
Luis Alfonso rindió homenaje a Yeison Jiménez. (AFP: AFP: Romain Maurice)
