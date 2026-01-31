Altafulla reacciona en vivo tras ver a Karina García en televisión | VIDEO

La ruptura entre Karina García y Altafulla continúa generando comentarios en redes sociales, especialmente tras la nueva etapa sentimental que atraviesa la empresaria paisa.

En esta ocasión, el tema volvió a ser tendencia luego de que Altafulla reaccionara en vivo al ver a su expareja durante el partido entre Atlético Nacional e Inter Miami, disputado en el estadio Atanasio Girardot.

El encuentro deportivo, que reunió a miles de hinchas y a varias figuras del entretenimiento, se convirtió en escenario de un momento inesperado cuando Karina García apareció en las gradas y fue captada por las cámaras, situación que no pasó desapercibida durante una transmisión en vivo realizada por Altafulla y su grupo de amigos.

La reacción de Altafulla al ver a Karina García en el partido Nacional vs. Inter Miami (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Altafulla al ver a Karina García en el partido?

Mientras Altafulla se encontraba viendo el partido del Atlético Nacional contra Inter Miami en compañía de La Liendra, Mateo Carvajal, Carlos Rueda, Alejandra Serje y otra persona más, la transmisión del encuentro enfocó a Karina García sentada en las gradas del estadio.

Al notar su presencia, los acompañantes de Altafulla reaccionaron de inmediato y no tardaron en avisarle que Karina García se encontraba allí. Tras darse cuenta de la situación, el grupo comenzó a celebrar y a gritar, generando un ambiente de sorpresa que quedó registrado durante el en vivo.

Por su parte, Altafulla se mostró visiblemente sorprendido. Aunque el audio no permite escuchar con claridad sus palabras, el movimiento de sus labios dejó ver su reacción.

Según se aprecia en el video, el artista habría dicho: “Maric$, qué mond@”, una expresión que rápidamente fue replicada en redes sociales y generó múltiples comentarios entre los usuarios.

El clip se difundió en distintas plataformas, donde los seguidores analizaron la reacción del cantante y comentaron el momento, teniendo en cuenta el historial sentimental entre ambos.

¿Hace cuánto terminaron Altafulla y Karina García?

De acuerdo con lo que ha manifestado Karina García en sus redes sociales, la relación con Altafulla habría terminado hace aproximadamente cinco meses.

Fue la propia empresaria quien dio a conocer la noticia de la ruptura a través de sus plataformas digitales, aclarando que la decisión se había tomado tiempo atrás.

Desde entonces, tanto Karina como Altafulla han evitado hacer comentarios negativos el uno del otro y, en diferentes espacios, han hablado de manera respetuosa sobre su relación pasada. Sin embargo, la atención mediática se ha mantenido debido a los cambios en la vida personal de Karina.

Actualmente, Karina García se encuentra en una nueva relación con el cantante urbano Kris R. Como ella misma ha explicado en entrevistas y publicaciones, se encuentra conociéndolo y aseguró sentirse feliz en esta nueva etapa.

La empresaria incluso compartió una imagen junto al artista que fue interpretada como la confirmación de su romance, generando reacciones divididas entre sus seguidores.

Ante las críticas y los constantes comentarios, Karina pidió públicamente respeto por su relación y solicitó a sus seguidores que dejaran de mencionar a Altafulla. La paisa explicó que ya ha pasado tiempo desde la ruptura y que, aunque agradece el apoyo que recibió en su momento, ahora espera que se alegren por su felicidad y respeten sus decisiones personales.

La reacción de Altafulla durante el partido volvió a poner el foco sobre una historia que, aunque terminó hace meses, sigue generando conversación en redes sociales cada vez que ambos coinciden en un evento público.