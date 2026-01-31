Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Amigo de Yeison Jiménez preocupa tras tomar vuelo de última hora para su homenaje

Reconocido amigo de Yeison Jiménez enfrentó un contratiempo para asistir al homenaje del artista en El Campín y decisión generó preocupación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Amigo de Yeison Jiménez tuvo percance para viajar a su homenaje
Georgy Parra, amigo de Yeison Jiménez, tuvo problema. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Este 31 de enero se llevó a cabo el concierto "Mi promesa 2" un homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín tras su fallecimiento el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo.

¿Cuál fue el contratiempo que tuvo amigo de Yeison Jiménez para llegar a su homenaje?

Georgy Parra, amigo y productor de Yeison Jiménez compartió en las últimas horas el contratiempo que tuvo para llegar al homenaje del artista en Bogotá.

El productor compartió un video a través de su cuenta de TikTok en donde contó que había perdido el vuelo que tenía para Bogotá.

Mi gente les cuento que me dejó el vuelo para llegar al homenaje en Bogotá.

Georgy aseguró que había perdido el vuelo porque tuvo un compartir con amigos en donde se trasnochó y por eso se levantó tarde para ir al aeropuerto.

Estuve en una tertulia música con amigos, estuvimos tocando piano y cantando los temas de Yeison todo súper bonito.

Yeison Jiménez y el día que habló en concierto de susto que tuvo
Amigo de Yeison Jiménez tuvo percance antes de viajar a Bogotá. (Fotos AFP: Rodrigo Varela y Freepik)

¿Por qué amigo de Yeison Jiménez preocupa a fanáticos de Yeison Jiménez?

El productor de Yeison Jiménez reveló que la solución que había encontrado para viajar a Bogotá había sido con ayuda de un amigo.

Media horita que me levanté tarde, pero hay un viejo dicho que dice que es mejor tener amigos que plata.

Georgy aseguró que, un amigo al parecer le ayudó a conseguir un vuelo privado para que pudiese viajar a la capital colombiana para poder llegar al homenaje de Yeison Jiménez.

Gracias a los amigos porque nos vamos para Bogotá, nos vamos en este mostrico.

Sin embargo, aunque parecía que el amigo de Yeison solucionó su imprevisto muchos internautas expresaron su preocupación y así se lo hicieron saber.

Al productor de Yeison le expresaron que tenía que tener más precaución de ahora en adelante y no tomar vuelos privados de última hora con lo que le había pasado al cantante.

En los comentarios se leen opiniones como: "Parcero si lo dejó fue por algo", "Deben tener más cuidado de tomar aviones privados" o "No les quedó la experiencia de tomar vuelos improvisados".

