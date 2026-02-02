Mujer relacionada con Yeison Jiménez confesó que salió con un cantante casado

Tras la muerte de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, salieron a la luz varios detalles sobre la vida privada del cantante, como sus relaciones sentimentales pasadas e incluso, las supuestas conversaciones que habría tenido con otras mujeres.

Horas más tarde de confirmarse que había fallecido, salieron a la luz chats y la identidad de las mujeres que, según ellas, sí habrían sido cercanas a él, sin embargo, esto generó polémica y ellas no volvieron a mencionar el tema.

¿Qué reveló la mujer sobre su cercanía con Yeison Jiménez?

Una de las mujeres que más polémica generó en redes sociales tras la muerte de Yeison Jiménez es Camila Galvis, quien se atrevió a revelar el último chat que tuvo con el artista días antes de su muerte.

Según con lo que se podía leer en la conversación, es que él le escribía de manera coqueta, dejándole cumplidos y hasta enviándole videos comprometedores de amor y dedicatorias.

Se pronunció la mujer relacionada a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, compartió en esa misma historia, una foto que tenía junto a él, pero al generar tanta controversia, decidió eliminar la evidencia que la estaba exponiendo como una supuesta amante.

¿Qué reveló la mujer relacionada con Yeison Jiménez sobre ser la supuesta amante de un cantante?

Camila confesó en un podcast que, se metió en problemas con la esposa de un cantante, debido a que el hombre le había pedido su cédula para comprarle un tiquete con destino a Cancún.

Según ella, no quería hablar mucho del tema, por lo que no mencionó el nombre ni del artista, ni de la pareja, pero sí dejó claro que había salido en varias ocasiones con el hombre.

Galvis alcanzó a mencionar que, la esposa del mencionado cantante “es una rubia hermosa”, al decir esto, muchos en los comentarios sacaron la conclusión de que trataría de Sonia, la esposa de Yeison Jiménez.

La mujer de los chats con Yeison Jiménez confesó vínculo con un cantante casado (Foto: Freepik)

¿La mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez ya habría revelado que estuvo con el cantante?

Aunque ella no mencionó nombres, los internautas aseguraron que se trataría de Yeison Jiménez, pero otros creen que podría ser otro cantante, sin embargo, Camila ya había sido criticada por supuesta indirecta hacia el artista.

Antes de que él falleciera, ella había posteado en sus redes un video con una indirecta en donde prácticamente decía que el hombre que salía con ella, subía fotos familiares en época decembrina y todos recordaron la foto de Yeison junto a su esposa e hijos el día de velitas.