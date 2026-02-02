Reconocida exreina de belleza se convirtió en madre tras complicaciones de salud: ¿cómo lo anunció?

En las últimas horas, una reconocida exreina de belleza se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el nacimiento de su primera hija tras confirmarlo con emotiva noticia.

Sin duda, la noticia ha acaparado la atención mediática por parte de varios internautas, quienes se sorprendieron con la inspiradora historia de amor que tiene la modelo junto a un exdeportista que hizo parte de la NFL.

¿Quién es la exreina de belleza que ha sido tendencia tras convertirse en madre?

El nombre de Emilia Dides, quien fue exreina de belleza al ser la Miss Chile 2024, quien cautivó con su gran participación durante el certamen, en la que adquirió gran popularidad mediante redes sociales.

Así confirmó Emilia Dides el nacimiento de su bebé. | AFP: Carl de Souza

Así también, Emilia Dides se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales al convertirse en madre tras el nacimiento de su primogénita llamada: Mía Ignacia.

La noticia fue confirmada a través de una ráfaga de fotografías que la modelo compartió junto a su pareja el exdeportista que hizo parte de la NFL durante años, Sammis Reyes. En la descripción de la publicación expresaron las siguientes palabras al convertirse en padres.

“Bienvenida a nuestro mundo princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas. Mía Ignacia Reyes Dides, 30/01/26”, dice el comunicado.

¿Cuál fue el complicado momento de salud que enfrentó Emilia Dides antes de dar a luz?

Recordemos que la cantante y exreina de belleza, Emilia Dides, causó gran preocupación por parte de sus seguidores tras informarles a sus seguidores mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores que atravesó por un complicado momento de salud antes de dar a luz:

¿Quién es el padre de la hija de Emilia Dides? | Foto: Freepik

“Hace 3 días el tiempo se detuvo un poco. Con 34 semanas de embarazo, mi cuerpo me avisó con contracciones fuertes que algo pasaba. Tuve miedo, incertidumbre, hubo lágrimas. Todo pasó muy rápido. Gracias a Dios, mi guagua está bien y yo también. Logramos frenar su llegada y darle más tiempo conmigo”, agregó Emilia.

¿Quién es la pareja de Emilia Dides, el padre de su primogénita?

Cabe destacar que una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento internacional con Emilia Dides y Sammis Reyes, quien adquirió gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un jugador de la NFL.

Sin duda, uno de los primeros deportistas chilenos en llegar a la NFL fue Sammis Reyes, quien participó en los equipos de: ‘Chicago Bears’, Minnesota’ y ‘Jacksonville Jaguars’.