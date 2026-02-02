Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mujer se comunicó con Yeison Jiménez y reveló si sufrió dolor durante su muerte

Mujer que se comunicó con Yeison Jiménez reveló si el alma de Yeison Jiménez está “penando”, revelando cómo él vivió su muerte.

Desde el pasado sábado 10 de enero, Colombia ha llorado la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien desafortunadamente perdió la vida en un accidente aéreo, pues el artista viajaría desde Boyacá hasta Antioquia.

En la aeronave no solo iba él, sino cinco integrantes más de su equipo de trabajo, quienes, además, eran sus amigos y, de hecho, uno de ellos era su primo.

Luego de su fallecimiento, han salido varias historias sobre el espíritu de Yeison, por un lado, que se ha manifestado en las diferentes despedidas que le han hecho y hasta parapsicólogos han tratado de contactarlo.

¿Qué dijo la mujer que se comunicó con Yeison Jiménez?

La creadora de contenido, Mía Vanegas, conocida por comunicarse con los animales, reveló si Yeison Jiménez “está penando” o si está tranquilo tras su fallecimiento.

La mujer explicó que el cantante está muy tranquilo y hasta ha tenido la fuerza de abrazar a su familia, trascendiendo de una manera serena y comprendiendo lo que pasó.

Sin embargo, Mía reveló que uno de sus amigos ha estado algo inquieto desde que falleció y según lo que dijo, es que un “joven de gafas”, al parecer Waisma Mora, es quien no ha podido trascender.

¿Qué detalles dio Mía Vanegas sobre la muerte de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo?

La mujer confesó que, tras la muerte de Yeison Jiménez, vendrán más cosas y problemas legales, como, por ejemplo, temas con las canciones, sus regalías y más, aun así, según ella, Yeison Jiménez dice que hay que mantener la calma y estar tranquilo.

Así mismo, Mia reveló que vendrá mucho caos, pero que el cantante recomienda mantener el silencio ante tantos momentos incómodos que se avecinan.

¿Qué dijo Mía Vanegas sobre el momento en el que Yeison Jiménez falleció?

Además de revelar que Yeison Jiménez “ha estado en paz” y ha abrazado a su familia en este momento doloroso, Mía Vanegas dijo que los fallecidos en el accidente aéreo no sufrieron mucho dolor físico.

“La mayoría de ellos no sintieron un dolor físico largo, como de haberse ‘qu3mado’, suena muy fuerte. Pero están bien”.

Con estas palaras, la mujer reiteró que “no se quedaron penando” esas almas, explicando que de ser así, sería algo muy diferente, ya que mencionó que cuando esto pasa, los fallecidos no entienden lo que pasa y por eso están perdidos.

 

