Sara Uribe confesó algo que le preocupa mucho de Maiker y Juanda Caribe, ¿qué dijo?

Sara Uribe se sinceró en el brunch de La casa de los famosos y habló de esos compañeros que ha sentido “indescifrables”.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Sara Uribe habló en el brunch de lo que ha analizado en Juanda Caribe y Maiker.
Sara Uribe reveló que le preocupa que no ha podido descifrar a Juanda Caribe ni a Maiker. Fotos: RCN

Este domingo 8 febrero, los habitantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron a nuevo brunch, el lugar donde los nominados deben responder preguntas incómodas y en ocasiones confrontarse entre sí.

Esta vez, salieron a relucir algunos participantes que ni siquiera estaban sentados en esa mesa como Valentino Lázaro, Juanse Laverde y Juanda Caribe.

¿Qué le preocupa a Sara Uribe de Juanda Caribe y Maiker Smith?

Sara Uribe, por ejemplo, hizo énfasis en el creador de contenido barranquillero y manifestó cierta preocupación porque hasta ahora no ha logrado descifrarlo.

En primer lugar, la modelo y presentadora expresó que la última semana la ha dedicado a analizar a varios de sus compañeros, pero no son muchas las respuestas que ha obtenido, sobre todo, por Juanda y Nicolás Arrieta.

He venido analizando a cada persona; aún no he podido descubrir muchas cosas. Me dejan a la imaginación muchas cosas de Juanda, de Maiker, de Nicolás. No sé porque no han explotado. Cuando les tocan un tema sensible, veo otro Maiker y digo ‘¿será que va a explotar, va a decir algo, va a hacer algo?’ No sé qué pueda pasar

Para Sara Uribe, Maiker y Juanda han sido "indescifrables".
Sara Uribe habló de lo que ha analizado en Juanda Caribe y Maiker Smith. Fotos: RCN

Por esa misma línea, Uribe dijo que no sabe qué esperar de Juanda Caribe y teme por su reacción en algún momento de crisis.

Juanda, no sé cómo vaya a reaccionar el día de mañana con todo este mi*rd*ro. Si es una persona tan correcta, tan centrada, si es un caballero como lo es. No sé cómo ellos reaccionan frente… no sé si más adelante saquen algo que yo pueda decir ‘eso no me gusta’… no sé si de ese combo (Tormenta) me pueda salir un lobo vestido de oveja

Posteriormente, Sara Uribe se refirió a Valentino Lázaro y se preguntó si a él le gustaría ser como ella o hacer lo que tanto le funciona.

En realidad, lo que tanto le disgusta de mí (Valentino Lázaro), es lo que él ve reflejado en lo que no logró ser

¿Sara Uribe se puso celosa por el beso de Jay Torres y Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Sara Uribe ha sido relacionada sentimentalmente con un compañero de La casa de los famosos Colombia: Jay Torres. En medio de la convivencia, salió a relucir que habrían tenido un fugaz noviazgo, pero las cosas no habrían funcionado del todo.

En más de una ocasión, Sara ha dejado entrever que sigue sintiendo cosas por Jay y hasta le dio celos el beso que él se dio con Mariana Zapata.

Jay Torres y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia
Sara Uribe no quedó muy contenta con el beso entre Jay Torres y Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Uribe no dudó en confrontar al puertorriqueño por esa situación, pero él buscó aclararle que fue Mariana quien se “lanzó” darle el beso.

Sin embargo, todos quedaron sorprendidos en el brunch, cuando Sara dijo que le parecía inmaduro lo que hizo Beba y Mariana, pues confesó que ella sí siente algo por Jay debido a lo que vivieron en el pasado.

Por ahora, Jay Torres no ha dado el paso definitivo para acercarse a Uribe, pese a que ella sí se ha encargado de dejarle claro que hay sentimientos vivos por él.

