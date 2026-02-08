Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
“Allá hay muebles, camas”, Karola le lanzó nueva "pulla" a sus futuros compañeros de La casa de los famosos

Karola reiteró que viene dispuesta a revolucionar La casa de los famosos y dejó claro que sus palabras no se quedarán en promesas.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karola afirmó que está listo para armar polémcia en La casa de los famosos.
Karola lanzó nuevos dardos contra las celebridades de La casa de los famosos a horas de su ingreso oficial. Fotos: RCN

Karola entrará este lunes 9 de febrero a La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido promete revolucionar la convivencia y también espera “cantarle” una que otra verdad a Valentino Lázaro.

¿Cómo ha reaccionado Karola tras confirmarse como habitante de La casa de los famosos Colombia?

En una de sus primeras reacciones, tras ser anunciada por El Jefe, Karola habló sin rodeos y afirmó que está lista para remover los cimientos de la casa más famosa de todas.

"No estoy en sentimiento, estoy en maldad, estoy con el corazón roto, voy a entrar p3rra, ladrando", expresó la joven en medio de un “live” con Emiro Navarro, su gran amigo y a quien apoyó en la temporada pasada.

Ahora, Karola conversó con Roberto Velásquez, conductor de ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’, y allí reiteró que está emocionada con este nuevo reto.

Roberto le dijo a Karola que hay muchos que “prometen y prometen” antes de entrar al reality, pero al estar en competencia cambian por completo y olvidan las promesas que habían hecho.

“No te preocupes. A mí no me gusta prometer, me gusta es hacer para que después vean, ¿ok?”, respondió la influenciadora.

Seguidamente, Roberto indagó sobre si tiene problemas con algún participante y ella respondió que, no con uno, sino con varios tiene inconvenientes.

“Allá hay muebles, camas, de todo”, dijo la creadora de contenido, quien afirmó que llegará a Colombia este domingo y así alistará todo antes de ingresar oficialmente a La casa de los famosos.

Karola se despidió no sin antes dejar claro que dará todo para cambiar el rumbo de la competencia y no dudará en decir todo lo que siente.

¿A quién besó Emiro Navarro durante la segunda temporada de La casa de los famosos?

Al colgar su llamada con Karola, Roberto habló del reciente reto al que se enfrentaron los famosos, el cual tenía que ver con actuar una escena de ‘Las de siempre’, en la que, además, tenía que darse un beso.

Valentino Lázaro y Juanse Laverde tuvieron que actuar juntos y terminaron besándose. Al respecto, Roberto le preguntó a Emiro si haría lo mismo y él recordó, entre risas, que al único que besó fue a José Rodríguez.

Emiro espera que Karola logre darle un vuelco total a La casa de los famosos.
Emiro Navarro apoyará desde el exterior a su amiga Karola. Foto: Canal RCN

¿Qué promesa hizo Karola tras ser anunciada por El Jefe como participante de La casa de los famosos Colombia?

Oriunda de la ciudad de Cartagena, Karola promete poner a temblar esa casa, incluso, antes de su entrada al juego, muchos de sus seguidores y usuarios en internet desde ya la declaran como una de las participantes que llegará con mucha polémica y controversia.

valentino y juanse actuando en la casa de los famosos
Por ahora, Karola ha expresado que tiene muchas ganas de confrontar a Valentino Lázaro. Foto: RCN

Por ahora, muchos esperan ansiosos poder ser testigos de cómo será la entrada triunfal de la nueva participante, pues seguramente muchos quedarán congelados con su presencia en la casa.

De entrada, ella anunció que Valentino Lázaro será de los primeros en confrontar, aunque, como le dijo a Roberto, son varios los enemigos que tiene.

