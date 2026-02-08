Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe reaccionó al beso de Jay y Mariana, revelando que siente algo por él en La casa de los famosos

Sara Uribe dejó claro que sí siente algo por Jay y reveló su reacción al conocer el beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sara Uribe reaccionó al beso de Jay Torres y dejó claro que aún siente algo
El beso de Jay y Mariana destapó los sentimientos de Sara Uribe. (Foto: Canal RCN)

Esta noche del domingo 8 de febrero, en La casa de los famosos Colombia 2026 se vivirá la cuarta eliminación de la temporada, pero en esta ocasión, serán dos participantes quienes se despidan de la competencia.

En esta cuarta semana del programa de la vida en vivo, el jefe organizó todo para que los famosos participaran en su dinámicas y pruebas usando el poder dúo, por eso mismo, hubo dos líderes.

Siguiendo con las reglas del juego, en horas del medio día de este domingo, los nominados se confrontaron en el brunch, en donde varias verdades salieron a la luz.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre Valentino en La casa de los famosos Colombia?

No solo fue Sara Uribe, sino todos en la mesa del brunch de nominados de La casa de los famosos Colombia 2026 quienes se despacharon en contra de Valentino, diciendo que es manipular, grosero y hasta envidioso.

Sara Uribe habló de Valentino en La casa de los famosos
Sara Uribe sobre Valentino en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Ese fue el caso de Sara Uribe, quien dijo que se ha dado cuenta que Valentino la analiza mucho, le mira sus outfits, sus maquillajes, su forma de ser y hasta su talento, por lo que se atrevió a dudar si es que él la admira y no lo acepta, o admira lo que él quisiera ser.

Sin duda, estos comentarios generaron las reacciones de sus compañeros, quienes no opinaron nada, pero con sus caras lo dijeron todo.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre el beso de Jay Torres y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse, Sara Uribe reaccionó al beso de Mariana Zapata y Jay Torres, pues el cantante le dijo que él no le dio el pico, sino que ella fue la que se lanzó a dárselo.

El beso de Jay y Mariana destapó los sentimientos de Sara Uribe.
Sara Uribe reaccionó al beso de Jay Torres y dejó claro que aún siente algo. (Foto: Canal RCN)

Por eso, Jay dijo que Beba reveló lo del beso a propósito, para que Sara se enterara de lo sucedido.

Sin embargo, todo quedaron sorprendidos en el brunch, cuando Sara dijo que le parecía inmaduro lo que hizo Beba y Mariana, pues confesó que ella sí siente algo por Jay debido a lo que vivieron en el pasado.

Pero, la presentadora dejó claro que no quiere una relación en el reality y que espera a que afuera pueda vivir o una amistad, o una relación sana con su compañero.

