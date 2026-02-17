Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol sorprende al revelar cuál es su talla real de zapatos: "Tengo pie de bebé"

Westcol confesó durante uno de sus streams que su talla de zapatos es igual a la de Luisa Castro.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Westcol dio de qué hablar con sus curiosas confesiones.
Westcol dio de qué hablar con sus curiosas confesiones. (Foto AFP: Arturo Holmes).

Durante una transmisión en vivo, Westcol sorprendió a su audiencia al revelar un detalle personal que desató risas y una ola de comentarios, aseguró que tiene el pie “muy pequeño” y que su talla de calzado es exactamente la misma que la de su novia.

¿Qué fue lo que confesó Westcol en pleno stream?

En medio de la conversación con su comunidad, Westcol comentó que su talla es idéntica a la de Luisa Castro y entre risas, explicó que, en teoría, podrían intercambiar calzado sin inconveniente alguno.

Lejos de incomodarse, el creador digital llevó la situación al terreno de la comedia, asegurando que tiene “pie de bebé”, y tomó mayor relevancia cuando añadió que su novia suele ponerse sus tenis cuando lo visita.

Para él, ese detalle resulta curioso, ya que bromeó diciendo que “no es normal” que una pareja femenina use los zapatos de su novio, al menos no en el imaginario tradicional.

¿Por qué el pie de Westcol generó tanta conversación?

En el entorno digital, cualquier confesión personal puede viralizarse en cuestión de minutos, especialmente cuando proviene de figuras con comunidades masivas, Westcol mantiene una relación cercana con su audiencia, basada en la espontaneidad y en compartir aspectos de su vida cotidiana.

El posible beso de Aida Victoria y Westcol en stream
Westcol confesó que su talla de zapatos es igual a la de Luisa Castro. Foto AFP/Tommaso Boddi/ Freepik

El hecho de hablar abiertamente sobre su talla de zapatos rompió con ciertos estereotipos asociados a la masculinidad y la estatura, además, la dinámica con Luisa Castro sumó un ingrediente adicional, pues la idea de intercambiar zapatos fue vista por algunos como un gesto divertido en pareja.

¿Cuál fue la reacción de Westcol frente al tema de la talla de zapatos?

Más allá de la broma, la confesión dejó ver una vez más el estilo directo que caracteriza a Westcol y abrió una conversación sobre cómo se perciben ciertos rasgos físicos en el mundo digital.

Pies descalzos
La confesión de Westcol ocurrió durante una transmisión en vivo ante miles de espectadores. Foto Freepik

La talla de zapato, que para la mayoría sería irrelevante, se transformó en tema central y por la forma en que fue contado reafirmó que su éxito en plataformas radica precisamente en esa mezcla de transparencia y humor que conecta con su comunidad.

