Nicolás Arrieta cuestionó las estrategias de Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta expuso a Alejandro Estrada como uno de los jugadores más calculadores y estratégicos de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás Arrieta habla del juego de Alejandro Estrada.
Nicolás Arrieta habla del juego de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Nicolás Arrieta le contó a Alejandra Villeta, Jessica Bohórquez y Diego Sáenz en el programa Qué hay pa’ dañar live a quién le hubiera gustado desenmascarar en La casa de los famosos Colombia 3.

Nicolás Arrieta señaló a Alejandro Estrada.
Nicolás Arrieta señaló a Alejandro Estrada como uno de los mejores jugadores de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Nicolás Arrieta de las estrategias de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la conversación, Arrieta no dudó en señalar a Alejandro Estrada como uno de los participantes más inteligentes de la competencia, asegurando que cada movimiento suyo está calculado.

Para el creador de contenido, Estrada es un jugador solapado que siembra intriga y discordia de manera disimulada, utilizando incluso el romance como estrategia dentro del juego.

El influenciador afirmó que Alejandro es uno de los participantes más astutos y que, si los demás habitantes no hacen nada en su contra, podría llegar a la final.

Además, reveló su propio top de finalistas, en el que incluyó a Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Eidevin.

Arrieta considera que el reality es demasiado cambiante y que los habitantes están constantemente expuestos al escrutinio público.

Un mal comentario o una situación incómoda puede modificar la percepción de la audiencia y alterar el rumbo de la competencia.

Para él, la presión externa es tan fuerte como las dinámicas internas de la casa, lo que convierte cada semana en un reto impredecible.

El creador de contenido también destacó que la estrategia es fundamental para sobrevivir en el programa.

Señaló que algunos participantes han sabido aprovechar sus vínculos emocionales y su capacidad de generar empatía, mientras que otros han quedado rezagados por no adaptarse a las exigencias del formato.

Aunque su predicción no garantiza el resultado final, sí refleja la visión de alguien que vivió de cerca la experiencia dentro de la casa y que conoce las dinámicas del juego.

¿Cómo se sienten los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 con los encantamientos de Melissa Gate?

Hoy continúa la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia bajo el liderazgo de Melissa Gate, quien ha guiado a los participantes a través de los encantamientos.

La dinámica ha generado distintas reacciones dentro de la casa: mientras algunos se han tomado la actividad con humor y la disfrutan como un juego, otros han sentido el peso de la exigencia y les ha costado adaptarse al ritmo que impone la prueba.

Nicolás Arrieta fue el séptimo eliminado.
Nicolás Arrieta fue el séptimo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
