Claudia Bahamón reveló cómo terminó siendo presentadora pese a ser arquitecta: "no tenía idea"

La presentadora Claudia Bahamón contó con lujo de detalles cómo llegó a la televisión nacional sin tener experiencia como presentadora.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity.

Claudia Bahamón, una de las figuras más reconocidas y queridas del entretenimiento nacional, recientemente captó la atención en redes sociales tras revelar la curiosa manera en la que llegó a la televisión, dejando ver que no estaba en sus planes convertirse en presentadora

¿Cómo llegó Claudia Bahamón a la televisión nacional?

En medio de una entrevista que la presentadora concedió al podcast 'Primer Paso', reveló con lujo de detalle cómo pasó de trabajar como arquitecta en una compañía a estar en medio de un set de televisión.

Y es que, de acuerdo con la presentadora, su primer contacto con el Canal RCN fue justamente en su rol como arquitecta, pues la compañía para la que trabajaba en ese momento fue la encargada de hacer el montaje y la escenografía del Reinado Nacional de Belleza que se hizo en el año 2001 en Cartagena.

Sin embargo, mientras trabajaba en esa ciudad y se desarrollaba el concurso de belleza, Gabriel Reyes, directivo del Canal RCN en ese momento, le hizo una propuesta que le pareció "indecente".

"Y Gabriel reyes se me acercó muy querido y me dijo, oiga y usted no quiere presentar, y yo qué, cómo así, presentar qué, que le presente otro proyecto" dijo Bahamón entre risas.

¿Por qué Claudia Bahamón terminó siendo presentadora pese a ser arquitecta?

El tema quedó ahí y Claudia no prestó mayor atención a la sugerencia del hombre, con lo que no contaba es que al año siguiente en Enero, la compañía en la que trabajaba recibió una llamada del Canal en la que solicitaban que la arquitecta se presentara en sus instalaciones.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity.
Así fue como Claudia Bahamón se convirtió en presentadora. Foto | Canal RCN.

Una vez llegó, se llevó la sorpresa de que, contrario a lo que ella creía, no se trataba para un tema de su profesión, sino porque querían que presentara un casting como presentadora, por lo que segundos después la llevaron a un estudio y la pusieron al frente de un telepronter.

Y aunque reveló que fue el "peor casting de su vida", Gabriel le dijo que su personalidad era única por que lo quería que se uniera al Canal para que fuera la presentadora de la sección de entretenimiento del noticiero.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity.
Claudia Bahamón contó cómo llegó a la televisión. Foto | Canal RCN.

Hoy en día, Claudia es una de las mujeres más reconocidas del medio, pues su trayectoria en la televisión nacional le ha permitido consolidar una carrera exitosa y ganarse el cariño de millones de colombianos.

