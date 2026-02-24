Cintia Cossio rompió el silencio tras críticas que cuestionan su elegancia por sus tatuajes

La creadora de contenido Cintia Cossio rompió el silencio luego de recibir comentarios en redes sociales en los que algunos usuarios cuestionaron su elegancia debido a sus tatuajes.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre los comentarios a sus tatuajes?

La reacción se dio después de que compartiera un video en su cuenta oficial en el que mostró el proceso de preparación para asistir a un evento especial.

En las imágenes, Cintia aparece arreglándose frente a la cámara mientras se coloca joyas llamativas y un vestido negro elegante, acompañado de tacones. El maquillaje y el peinado también hicieron parte del look que eligió para la ocasión.

El atuendo fue el que utilizó para asistir a la reciente boda del cantante de música popular Jhonny Rivera, evento que reunió a varias figuras públicas y por estos días se apoderó de las tendencias en Colombia.

Cintia Cossio reaccionó a comentario: “se vería más elegante sin tatuajes”. (Foto: Canal RCN)

No obstante, algunos usuarios dejaron mensajes en los que aseguraban que “se vería más elegante sin tatuajes”.

Frente a esto, Cintia decidió responder directamente a través de sus redes sociales.

En el mismo contenido expresó: “Venga, a los que me comentan ‘se vería más elegante sin tatuajes’, ¿de dónde sacan que quiero estar en el ‘estereotipo de elegancia’? Que ustedes me perciban así no significa que ese sea mi fin”, escribió para acompañar el video.

La influencer hizo referencia a la percepción que pueden tener algunas personas sobre su imagen y dejó claro que no necesariamente comparte ese concepto.

¿Cómo mostró Cintia Cossio su look para la boda de Jhonny Rivera?

En el video se observa cómo Cintia detalla cada parte de su preparación, desde la elección de los accesorios hasta el resultado final del peinado y el maquillaje.

Las joyas, el vestido negro y los tacones hicieron parte del conjunto que lució durante la celebración.

Al finalizar su mensaje, añadió: “Aunque gracias por la percepción, jajajaja”, generando una ola de reacciones en sus redes sociales: “Es hermosa como la pongan. Muchas quisieran, hablan desde la envidia”.

Mientras otros elogiaron su elección de vestuario: “Ese vestido está uff, bellísima”. También hubo quienes defendieron sus tatuajes asegurando: “Para mí se ve hermosa y espectacular con los tatuajes, yo quisiera estar así de tatuada”.