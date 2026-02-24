Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andy mostró el emotivo momento que vivió en la boda de Jhonny Rivera: “los amo mucho”

Andy Rivera cantó en la boda de Jhonny Rivera y emocionó con un mensaje posterior para los recién casados.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andy Rivera mostró cómo fue su interpretación en la ceremonia de Jhonny. (Foto: Canal RCN)

El pasado fin de semana, el cantante de música popular Jhonny Rivera se casó con Jenny López en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y varias figuras del entretenimiento.

¿Qué hizo Andy Rivera durante la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Desde entonces, en redes sociales no han dejado de circular videos y fotografías que muestran distintos momentos de la celebración.

Uno de los instantes que más llamó la atención fue el protagonizado por su hijo, Andy Rivera, quien compartió a través de sus redes sociales un emotivo video dedicado a los recién casados.

En las imágenes se le observa interpretando el tema “Algo que se quede para siempre”, canción del Grupo Niche, mientras la pareja disfrutaba de su primer baile como esposos.

En el video publicado en sus redes sociales, Andy aparece cantando en vivo el reconocido tema salsero, elegido para acompañar el momento en el que Jhonny Rivera y Jenny López se encontraban en la pista de baile.

Andy Rivera mostró su presentación en la boda de Jhonny Rivera
Andy Rivera mostró cómo fue su interpretación en la ceremonia de Jhonny. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El momento muestra a los novios abrazados, moviéndose al ritmo de la canción, mientras los invitados observan y registran el instante con sus celulares.

Además de interpretar el tema, Andy aprovechó la publicación para agradecer por la letra de la canción y elogiar lo especial que resultó ese momento dentro de la celebración.

¿Qué mensaje dedicó Andy Rivera a los recién casados?

Junto al video, Andy Rivera escribió un mensaje dirigido a la pareja: “Qué hermosura de momento, los amo mucho, que Dios bendiga este nuevo comienzo, les deseo lo mejor, soy testigo del amor real que hay entre ustedes y me hace muy feliz verlos felices”, escribió Andy.

Al finalizar su mensaje añadió: “Cuenten conmigo siempre siempre que lo necesiten”.

Andy Rivera mostró su presentación en la boda de Jhonny Rivera
Andy Rivera mostró cómo fue su interpretación en la ceremonia de Jhonny. (Foto: Canal RCN)

La publicación rápidamente acumuló comentarios positivos sobre la relación que existe entre padre e hijo: “Tú cantando esa canción eres todo lo que está bien”.

Además, generó las reacciones de Jhonny Rivera y Jenny López, quienes también dejaron sus mensajes:

“Qué interpretación más hermosa, hijo” y “¡¡Gracias por cantar y hacer de este momento aún más especial!!”.

 

