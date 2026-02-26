Yana Karpova recordó su paso por La casa de los famosos Colombia: “Qué nostalgia”

La reconocida influenciadora Yana Karpova hizo una inesperada confesión sobre su paso por La casa de los famosos Colombia.

Yana Karpova estuvo como invitada en Buen día Colombia. (Foto Canal RCN)

Yana está de vuelta en el país luego de su participación en un programa internacional. La creadora de contenido fue invitada al programa matutino del Canal RCN, Buen día Colombia, en el que estuvo conversando sobre su vida amorosa y su experiencia en la casa más famosa del país.

La influenciadora ingresó a la competencia semanas después de que ya había empezado y permaneció poco tiempo.

Sin embargo, su estadía fue suficiente para quedar en la memoria colectiva del programa.

¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de Yana Karpova?

Yana no solamente ha sido tema de conversación en la opinión pública por su participación en el reality, sino también por sus romances.

La creadora de contenido sostuvo una relación sentimental con el cantante de música urbana Criss Valencia, posteriormente con el también exparticipante de la casa de los famosos Marlon Solórzano y recientemente con un personaje conocido como “el Urri” fuera del país.

¿Qué dijo Yana Karpova sobre las infidelidades en Buen Día Colombia?

En medio de la entrevista, Yana fue clara al afirmar que jamás ha sido infiel a ninguna de sus parejas, despejando rumores que habían circulado en redes sociales.

Karpova compartió unas emotivas fotografías que la transportaron a los días en los que estuvo dentro de la casa.

Escribió que siente nostalgia y ha dicho en varias oportunidades que extraña la experiencia, pues el formato puso a prueba tanto su estado físico como emocional.

Más allá de recordar su paso por el programa, Yana sorprendió al revelar que entre sus planes está formar una familia en Colombia.

La influenciadora confesó que sueña con tener hijos con un hombre latino y construir un hogar estable en el país.

Además, la creadora de contenido está ampliando sus horizontes y sorprendiendo a sus seguidores con una nueva faceta artística.

Yana Karpova ha comenzado a incursionar en el mundo de la música, un terreno que le apasiona y en el que ya ha dado sus primeros pasos con el lanzamiento de varias canciones.

Sus producciones se inclinan por el género urbano y los ritmos del reguetón, estilos que conectan con su personalidad.