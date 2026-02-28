Jhonny Rivera habría tenido la intención de cancelar su boda con Jenny López por una razón peculiar

Jhonny Rivera y Jenny López continúan apoderándose de las tendencias en redes sociales tras una semana de su boda en el corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda. En esta ocasión, el reconocido cantante hizo una inesperada confesión frente al miedo que tuvo antes de su ceremonia y la razón por la que habría hecho cancelar todo.

Artículos relacionados Selena Gómez ¿Selena Gómez se divorcia? La actriz rompió el silencio tras polémicas

¿Jhonny Rivera estuvo a punto de cancelar su boda con Jenny López?

Poco después de que se llevara a cabo su boda privada, Jhonny Rivera y Jenny López decidieron comenzar a hacer en vivos por medio de la plataforma de videos TikTok con el fin de resolver la duda de sus seguidores frente a este importante paso en sus vidas.

Jhonny Rivera celebra su compromiso junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En medio de una de sus transmisiones, la pareja de recién casados confesó varias situaciones que tomaron por sorpresa. Jhonny Rivera realizó una bastante peculiar en la que mencionó, en tono de broma, que una decisión de López en su look de novia hubiera hecho que su boda se cancelara por él mismo.

Artículos relacionados Carmen Villalobos El ex de Carmen Villalobos genera rumores de nuevo romance tras imagen con futbolista

Según manifestó el intérprete de ‘Tímido’, uno de sus más grandes temores en su boda era ver a Jenny López con un peinado en el que recogiera su cabello y quedara con el rostro tensado, pues expresó que de haber aparecido así le habría dicho al padre que la boda se cancelaba.

“Era que apareciera con ese pelo así (recogido), porque yo veo que todas las novias bien bonitas y se tiemplan el cabello, porque si aparece así le digo al padre que no”

Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles sobre su boda / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Sin embargo, esto no fue así, pues Jenny decidió mantener su cabello como siempre lo ha tenido al dejarlo completamente suelto, alegrando así a su actual esposo.

“Cuando aparece con ese cabello como yo quería, que me encanta”, agregó Jhonny.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena recordar que la boda de Jhonny Rivera y Jenny López se llevó a cabo el pasado sábado 22 de febrero en una Iglesia del corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda en donde no solo asistieron personalidades del mundo del entretenimiento y la industria musical, sino que también contó con la presencia de cientos de fanáticos que se acercaron al lugar para acompañarlos desde la lejanía.

Posteriormente la recepción tuvo lugar en la finca de Jhonny Rivera, donde el ambiente estuvo rodeado de naturaleza y amenizado con música en vivo.