Jhonny Rivera reveló que antes de casarse con Jenny López tuvo dos bodas: “la tercera es la vencida”

Jhonny Rivera reveló a través de sus redes sociales que su boda con Jenny López fue en realidad la tercera.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenny López no es la primera esposa de Jhonny Rivera.
Jenny López no es la primera esposa de Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN | Freepik).

Jhonny Rivera sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al revelar que antes de Jenny López ya había tenido otras dos bodas. El artista enseñó en video las pruebas que terminaron desatando risa entre los internautas.

¿Jhonny Rivera se casó tres veces?

Durante la tarde de este sábado 28 de febrero, ocho días después de que se llevara a cabo su boda con Jenny López, el reconocido cantante de música popular sorprendió con una inesperada confesión que tomó a muchos por sorpresa y terminó sacando varias risas. Jhonny Rivera afirmó que esta era su tercera boda y reveló quiénes habían sido sus dos “esposas” antes de la actual.

Jenny López confesó los cambios que ha sentido desde que se casó con Jhonny Rivera: esto reveló
¿Cómo fue el especial matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera? | Foto: Freepik

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el artista explicó que Jenny López no era realmente su primera esposa, ya que años atrás llegó al altar con dos mujeres diferentes. Sin embargo, aclaró que no se trataba de su vida personal, sino de escenas que hizo en dos de sus videos musicales, en los que simuló casarse.

“Familia, la tercera es la vencida”, comentó el cantante junto al audiovisual.

De esta manera, el cantante explicó que sus anteriores “bodas” hicieron parte de la puesta en escena de dos de sus videos musicales, por lo que su matrimonio con Jenny López sería el único que corresponde a su vida real.

¿Cómo reaccionaron los fans de Jhonny Rivera a sus tres bodas?

La broma de Jhonny Rivera sobre sus supuestas “tres bodas” generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores en redes sociales. Aunque el cantante solo se ha casado una vez en la vida real, con Jenny López, muchos fans se sumaron al juego y comentaron con humor sobre sus anteriores “esposas.

De esta manera, comentarios como: "La mejor elección que pudiste hacer 3 por siempre y para siempre", "Su segunda esposa muy bonita", "La tercera la vencida, aunque la segunda esposa es la más linda", "@jhonnyrivera en el primer no se casó. Se fue con otro", "Todas valieron la pena.... Jejejej pero @jennylopez_oficial era lo que Dios y la vida te tenían para toda la vida", fueron algunos de los que destacaron.

