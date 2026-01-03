En las últimas horas miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la boda por segunda vez de una reconocida figura del entretenimiento.

Además, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el especial momento que vivió la expatinadora quien se casó por segunda vez.

¿Quién es la reconocida expatinadora que se casó por segunda vez?

El nombre de Cecilia Baena Guzmán, más conocida como Chechy Baena, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras varios videos compartidos por parte de sus allegados en los que se refleja por segunda vez.

La Chechy Baena se casó por segunda vez.

Según se reflejó en las fotografías que compartió Chechy Baena a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 96 mil seguidores, una ráfaga de videos en las que se refleja que hace pocas horas atravesó por uno de los momentos más importantes de su vida al casarse por segunda vez.



Así también, la Chechy Baena contó con la presencia de varios de sus allegados a su especial matrimonio en el que se evidencia que está sumamente orgullosa de llegar al altar junto al hombre en el que creyó en el amor por segunda vez.

¿Quién es el hombre con el que la Chechy Baena se casó por segunda vez?

Recordemos que en el pasado la Chechy Baena tuvo una relación sentimental con un expatinador llamado: Andrés Felipe Muñoz. Sin embargo, hace varios años tomó la decisión de separarse.

¿Quién es el esposo de la Chechy Baena?

Luego de un largo periodo de tiempo, la Chechy Baena confirmó que tiene una relación con un reconocido arquitecto llamado: Eduardo Múnera, con quien contrajo matrimonio.

Con base en a las historias que reposteó la Chechy se refleja que el lugar en el que se casó con Eduardo fue en la isla de Barú, en Cartagena en donde tuvieron la oportunidad de tener una especial ceremonia.

Desde luego, la Chechy acaparó la atención mediática en el pasado al convertirse en una de las patinadoras colombianas más destacadas al obtener múltiples reconocimientos en el pasado tras su gran habilidad en este deporte en el que practicó durante años.