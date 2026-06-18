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Silvy Araujo enterneció al mostrar cómo han sido las primeras semanas de vida de su bebé; así luce

Silvy Araujo compartió cómo ha sido su rutina y la experiencia que vive desde que se convirtió en mamá.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Silvy Araujo mostró a su bebé tras 15 días de nacida
Silvy Araujo sorprendió con las imágenes más tiernas de su nueva vida como mamá. (Foto: Freepik)

Silvy Araujo volvió a enternecer a sus seguidores luego de compartir nuevos detalles de la etapa que está viviendo como mamá tras el nacimiento de su hija.

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La influenciadora colombiana publicó una serie de imágenes en las que mostró algunos de los momentos más especiales que ha disfrutado junto a su bebé y su esposo, Felipe Pino.

¿Qué compartió Silvy Araujo junto a su bebé que causó furor en redes?

Desde que anunció su embarazo, Silvy Araujo ha compartido con sus seguidores diferentes momentos de este proceso, mostrando cómo ha cambiado su rutina y cómo ha vivido esta nueva faceta.

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En esta oportunidad, la creadora de contenido dejó ver una recopilación de fotografías que retratan parte de su día a día junto a la pequeña y las primeras semanas de adaptación en casa.

Silvy Araujo mostró a su bebé tras 15 días de nacida
Silvy Araujo sorprendió con las imágenes más tiernas de su nueva vida como mamá. (Foto: Freepik)

Entre las fotografías, Silvy Araujo mostró a la bebé recién bañada y descansando mientras su padre posa sonriente junto a ella.

También compartió una tierna imagen en la que se alcanzan a ver los ojos de la pequeña mientras recibe un poco de luz natural.

Otra de las fotografías que llamó la atención fue una en la que la influenciadora aparece observando fijamente a su hija mientras une su frente con la de ella, que causó ternura entre sus fans.

Además, la creadora de contenido dejó ver algunos momentos cotidianos de esta nueva etapa, incluyendo una imagen en la que aparece profundamente dormida en la sala de su casa.

¿Qué reacciones generó las imágenes de Silvy Araujo con su bebé?

Desde diciembre, cuando anunció que se convertiría en mamá, Silvy Araujo ha mantenido a sus seguidores al tanto de este importante momento de su vida.

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A través de sus redes sociales mostró detalles de su embarazo, los preparativos para la llegada de la bebé y ahora parte cómo vive la etapa de papas, junto a Felipe Pino.

Silvy Araujo mostró a su bebé tras 15 días de nacida
Silvy Araujo sorprendió con las imágenes más tiernas de su nueva vida como mamá.. (Foto: Freepik)

Tras las imágenes de la influencer varios famosos le dieron ‘me gusta’ como Lina Tejeiro, Luara Tobón, Carmen Villalobos, Juliana Galvis, Ryan Castro, Mariana Pajón, entre otros.

Y también recibió varios comentarios que llamaron la atención como el de Evaluna quien escribió: “La felicidad”.

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