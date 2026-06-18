Ella es Valeria Valencia, la esposa de Gustavo Puerta, el atractivo jugador de la Selección Colombia

La victoria de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en su debut por el Mundial 2026 dejó varios momentos para recordar.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así lucía Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, en los 15 de su hija; su look llamó la atención

Además de los goles y el buen resultado de la Tricolor, uno de los nombres que más llamó la atención entre los aficionados fue el de Gustavo Puerta, quien disputó su primer Mundial y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Aunque muchos destacaron su desempeño dentro de la cancha, otros no tardaron en comentar sobre el atractivo físico del futbolista de apenas 22 años, convirtiéndolo en uno de los jugadores más mencionados tras el encuentro.

Sin embargo, para sorpresa de varios de sus nuevos admiradores, el mediocampista colombiano no está soltero y desde hace algunos meses se encuentra felizmente casado.

Ella es Valeria Valencia, la esposa del atractivo Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia (Foto Leonardo Fernandez / AFP)

¿Quién es Valeria Valencia, la esposa de Gustavo Puerta?

Valeria Valencia es la esposa de Gustavo Puerta y una de las personas que más ha acompañado al futbolista durante su crecimiento profesional.

La pareja contrajo matrimonio por lo civil el 18 de marzo de 2026, una noticia que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales, donde publicaron varias fotografías del especial momento junto a sus familiares y amigos.

Aunque la joven de 21 años mantiene un perfil mucho más reservado y no suele compartir detalles de su vida privada, sí ha dejado ver algunos momentos importantes junto al jugador, acompañándolo en distintas etapas de su carrera y en varios de sus logros deportivos.

Otro de los momentos más importantes para la pareja llegó poco antes de la boda, cuando anunciaron que están esperando a su primer bebé. Según revelaron, se trata de una niña, noticia que compartieron con mucha emoción después de que Gustavo le pidiera matrimonio durante un viaje a la nieve realizado en febrero.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Por qué Colombia no usará su camiseta amarilla en el partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

¿Quién es Gustavo Puerta, el jugador más joven de la Selección Colombia?

Gustavo Puerta tiene 22 años y juega como centrocampista en el Racing de Santander, equipo de la Segunda División de España.

Su carrera profesional comenzó en Bogotá Fútbol Club, donde llamó la atención por su talento y proyección. En 2023 fue fichado por el Bayer Leverkusen de Alemania con un contrato por cuatro temporadas, aunque poco después fue cedido al FC Nürnberg para continuar su proceso de formación.

Actualmente juega en el fútbol español y su rendimiento le permitió ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

En el debut frente a Uzbekistán fue titular y tuvo una participación destacada, incluso aportando una asistencia que ayudó a la Tricolor a conseguir una victoria que ilusiona a los hinchas con el resto de la competencia.