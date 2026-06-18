Richard Ríos se pronunció tras el partido Colombia vs Uzbekistán; ¿está inconforme?

Richard Ríos se pronunció luego del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y aclaró cómo vive su actualidad dentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así lucía Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, en los 15 de su hija; su look llamó la atención

¿Por qué Richard Ríos no fue titular en el primer partido de Colombia del Mundial 2026?

La conformación del mediocampo de la Selección Colombia ha sido uno de los temas que más conversación ha generado desde antes del inicio del Mundial 2026.

Durante buena parte del proceso clasificatorio, Richard Ríos fue uno de los habituales en el esquema de Néstor Lorenzo, pero en los últimos meses Gustavo Puerta comenzó a ganar protagonismo.

Richard Ríos habló del primer partido de Colombia en el Mundial 2026 / (Fotos de AFP)

El futbolista de Racing de Santander terminó ocupando un lugar en el equipo titular junto a Jefferson Lerma para el debut frente a Uzbekistán. Mientras tanto, Ríos ingresó en la parte final del compromiso para aportar en labores defensivas cuando el rival buscaba acercarse en el marcador.

Tras el encuentro, el jugador fue consultado sobre su situación actual y respondió sin generar controversias alrededor de la decisión técnica.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Por qué Colombia no usará su camiseta amarilla en el partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

¿Qué dijo Richard Ríos sobre Gustavo Puerta?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el reconocimiento que hizo al nivel mostrado por Gustavo Puerta. Lejos de cuestionar la decisión del cuerpo técnico, destacó el trabajo de su compañero y aseguró que la competencia dentro del grupo beneficia a todos.

“Siempre es bueno tener jugadores como Gustavo Puerta. Me encanta cómo juega ese pelao’, porque no le pesa la camisa. Se lo ganó a pulso”, afirmó el mediocampista.

Además, explicó que ambos mantienen una relación de respeto. Según señaló, la presencia de jugadores con diferentes características le permite al entrenador contar con más alternativas dependiendo de cada rival.

Las declaraciones también generaron reacciones entre los internautas, quienes destacaron la forma en que el jugador asumió el momento que atraviesa dentro de la selección.

Richard Ríos quedó como alternativa en el banco de suplentes / (Foto de AFP)

Artículos relacionados Selección Colombia Memes y reacciones del partido Colombia vs. Uzbekistán: las redes no perdonaron nada

¿Qué dijo Richard Ríos sobre Néstor Lorenzo y la Selección Colombia?

Ríos también se refirió a la decisión de Néstor Lorenzo de darle la titularidad a Gustavo Puerta. Lejos de mostrar inconformidad, explicó que ambos tienen características distintas y que el entrenador cuenta con varias opciones para elegir según lo que necesite en cada partido.

“Tenemos diferentes características y el profesor puede tener a disposición a cualquiera de los dos”, señaló.

El mediocampista del Benfica aprovechó además para destacar el ambiente que se vive dentro de la concentración de la Selección Colombia. Según contó, más allá de quién aparezca en el once inicial, la meta es la misma: que al equipo le vaya bien.

Con la victoria conseguida frente a Uzbekistán, todo apunta a que Lorenzo mantendría gran parte de la base titular para el próximo encuentro de la fase de grupos. Mientras tanto, Richard Ríos dejó claro que seguirá preparado para responder cuando sea requerido.