Así fue la alarmante caída que vivieron hinchas de Colombia en pleno partido contra Uzbekistán | VIDEO

La victoria de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en su debut por el Mundial 2026 estuvo llena de emociones para los aficionados.

Sin embargo, además de la celebración por los tres puntos conseguidos por la Tricolor, un inesperado momento vivido en las tribunas terminó robándose la atención en redes sociales.

Mientras miles de colombianos festejaban el segundo gol del partido, un grupo de hinchas protagonizó una aparatosa caída en las gradas del estadio, situación que quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

El angustiante momento que vivieron hinchas de Colombia tras un gol quedó grabado (Foto YURI CORTEZ / AFP)

¿Qué les pasó a los hinchas colombianos que se cayeron en el estadio?

El hecho ocurrió justo después del segundo gol de Colombia, anotado por Luis Díaz, que le devolvió la ventaja al equipo nacional en el encuentro frente a Uzbekistán.

En medio de la euforia por la anotación, varios aficionados celebraron con tanta emoción que terminaron perdiendo el equilibrio y cayeron hacia adelante sobre otros asistentes que se encontraban en las filas inferiores.

El movimiento provocó una especie de efecto dominó que terminó afectando aproximadamente tres filas de hinchas colombianos, quienes quedaron involucrados en la caída.

Todo quedó registrado en el video de un aficionado que estaba grabando la celebración del gol y, sin esperarlo, captó el momento exacto en el que varias personas se desplomaron sobre las gradas debido a la inclinación del estadio.

Hasta el momento, las autoridades y la organización del evento no han informado sobre personas con lesiones de gravedad, por lo que el episodio quedó como uno de los momentos más comentados del debut colombiano en la Copa del Mundo.

¿Cuánto quedó Colombia contra Uzbekistán?

La Selección Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán y comenzó con una victoria su participación en el Mundial 2026.

Los goles de la Tricolor fueron anotados por Daniel Muñoz, quien abrió el marcador tras una asistencia de Luis Díaz; posteriormente el propio Luis Díaz amplió la ventaja con un pase de Gustavo Puerta; y finalmente Jaminton Campaz selló el triunfo con el tercer gol del encuentro.

Gracias a este resultado, Colombia se ubicó como líder de su grupo y ahora se prepara para sus próximos compromisos frente a República Democrática del Congo, el 23 de junio, y Portugal, el 27 de junio, partidos que serán clave para definir su clasificación a la siguiente fase del torneo.