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Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia al cantar el himno en su regreso al Mundial

Jugadores de Colombia protagonizaron emotivo momento al cantar el himno antes del partido ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así reaccionaron los jugadores al cantar el himno en su regreso al Mundial
Así reaccionaron los jugadores al cantar el himno en su regreso al Mundial / (Foto de AFP)

Antes de que rodara el balón en el debut de Colombia en el Mundial 2026, un emotivo momento, protagonizado por los jugadores de la Selección, captó la atención de miles de personas dentro y fuera del estadio.

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¿Qué pasó con los jugadores de la selección Colombia?

La Selección Colombia comenzó su participación en el Mundial 2026 enfrentándose a Uzbekistán, pero uno de los momentos más comentados ocurrió incluso antes del inicio del partido.

Durante la interpretación del himno nacional, varios futbolistas fueron captados por las cámaras con lágrimas en los ojos mientras entonaban las estrofas junto a miles de aficionados presentes en las tribunas.

¿Qué pasó con los jugadores de la selección Colombia?
Jugadores de la selección Colombia llamaron la atención en redes / (Foto de AFP)

La escena se registró en el Estadio Ciudad de México, donde una importante cantidad de seguidores colombianos acompañó al equipo en su regreso a una Copa del Mundo. Para muchos integrantes de la selección, este partido representó el inicio de una nueva etapa tras la ausencia de Colombia en el Mundial de Qatar 2022.

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Entre los futbolistas que más llamaron la atención estuvieron Luis Suárez, Álvaro Montero y James Rodríguez. Las cámaras enfocaron a varios integrantes del equipo mientras cantaban el himno nacional y reflejaban la emoción que se vivía en el escenario deportivo.

Para muchos aficionados, la emoción de los jugadores estuvo relacionada con el significado de volver a disputar una Copa del Mundo después de ocho años. Además, el respaldo de los seguidores colombianos en las tribunas contribuyó a crear un ambiente especial antes del compromiso.

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¿Cómo quedó Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?

En lo deportivo, Colombia consiguió una victoria 3-1 frente a Uzbekistán en la primera jornada del Grupo K. Daniel Muñoz abrió el marcador, Luis Díaz amplió la ventaja y Jáminton Campaz selló el resultado definitivo en los minutos finales del encuentro.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo que enfrentar una defensa organizada por el conjunto asiático, que logró exigir en varios momentos a la selección colombiana. Sin embargo, los goles y el control del juego permitieron asegurar los tres puntos en el debut mundialista.

Con este resultado, Colombia se ubicó en la primera posición de su grupo y ahora se prepara para enfrentar a República Democrática del Congo el martes 23 de junio en Guadalajara.

El encuentro podrá verse a través del Canal RCN y su aplicación oficial, medios encargados de llevar la emoción a los hogares Colombianos.

¿Cómo quedó Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?
Colombia venció a Uzbekistán en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)
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