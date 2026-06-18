Shakibecca aparece con inesperado mensaje sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026

En medio del desarrollo del Mundial 2026, Shakibecca volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir contenido relacionado con la Selección Colombia.

La creadora de contenido e imitadora de Shakira apareció con una publicación que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

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¿Por qué Shakibecca ha llamado la atención durante el Mundial 2026?

La presencia digital de Shakibecca durante el Mundial 2026 ha estado marcada por distintos comentarios y publicaciones que han generado conversación entre los internautas.

Su nombre ya había sido tendencia días atrás debido a los rumores que la vinculaban con la inauguración del torneo y con la presentación de Shakira, situación que ella misma aclaró posteriormente.

Shakibecca ha llamado la atención durante el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

A partir de ese contexto, cualquier contenido que comparte relacionado con el evento deportivo ha generado reacción inmediata en redes sociales. Su relación con la música de Shakira y su estilo como imitadora han hecho que los usuarios sigan de cerca sus publicaciones.

En esta ocasión, su nombre volvió a aparecer tras un mensaje que publicó en torno a la Selección Colombia, lo que aumentó la conversación en plataformas digitales.

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¿Qué publicó Shakibecca en medio del Mundial 2026?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido e imitadora de Shakira compartió una serie de fotografías en las que aparece en el contexto del Mundial 2026, lo que de inmediato llamó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, lo que más generó conversación no fueron las imágenes en sí, sino el mensaje que las acompañaba. En la publicación, Shakibecca expresó el apoyo que tiene por la selección Colombia, aunque sus raíces sean venezolanas.

Shakibecca expresó su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

“En este perfil se apoya a la Selección Colombia en honor a Shakira y todos nuestros hermanos colombianos”.

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En las fotografías se le ve utilizando un traje inspirado en el uniforme la Selección Colombia y sosteniendo un balón alusivo al Mundial, elementos que reforzaron el mensaje que quiso transmitir en su publicación.

La reacción de los usuarios no tardó en aparecer, ya que muchos interpretaron el contenido como una muestra de apoyo al equipo nacional en el marco de la competencia internacional.