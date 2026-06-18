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Reconocido futbolista del Mundial compartió desgarradora carta a su hermana fallecida: “estoy vacío”

Futbolista del Mundial 2026 compartió una carta a su hermana fallecida y conmovió al mundo con su doloroso mensaje.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocido futbolista del Mundial compartió desgarradora carta a su hermana fallecida: “estoy vacío”
Reconocido futbolista del Mundial compartió desgarradora carta a su hermana fallecida: “estoy vacío” (foto freepik) (Foto MAURO PIMENTEL / AFP)

Un joven futbolista que actualmente disputa el Mundial 2026 con su selección protagonizó un momento profundamente emotivo tras compartir una carta dirigida a su hermana fallecida.

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El mensaje, difundido en plataformas deportivas, ha generado conmoción entre aficionados y usuarios en redes sociales por la carga emocional de sus palabras.

En la carta, el jugador recuerda a su hermana y expresa el difícil proceso que ha vivido desde su pérdida, en medio del inicio de su carrera profesional en el fútbol europeo.

La carta que conmueve al Mundial 2026: el doloroso mensaje de un joven futbolista a su hermana
La carta que conmueve al Mundial 2026: el doloroso mensaje de un joven futbolista a su hermana (Foto Darrian Traynor / AFP)

¿Quién es el futbolista que escribió la carta a su hermana?

Se trata de Yan Diomande, un futbolista de 19 años que actualmente representa a la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026.

A pesar de su corta edad, el jugador ya ha comenzado a destacar en el fútbol internacional, pero su historia personal ha marcado profundamente su vida.

Diomande vivió uno de los golpes más duros cuando su hermana Roxane, de 15 años, falleció en Costa de Marfil tras un trágico hecho ocurrido durante una fiesta, donde habría ingerido una sustancia que terminó afectando su salud.

La noticia llegó al futbolista semanas después, justo cuando comenzaba a cumplir el sueño de debutar en la Primera División en España, lo que convirtió ese momento de felicidad en una experiencia completamente dolorosa.

Yan Diomande conmueve al compartir carta de despedida a su hermana fallecida
Yan Diomande conmueve al compartir carta de despedida a su hermana fallecida (Foto MAURO PIMENTEL / AFP)

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¿Qué dice la carta que Yan Diomande le escribió a su hermana?

En su mensaje, el jugador recuerda su infancia y las dificultades que vivió junto a su familia. Relata que crecieron en condiciones humildes, compartiendo vivienda con varias personas, y que desde muy pequeño soñaba con convertirse en futbolista mientras veía partidos en la oscuridad durante la noche.

También expresa que su hermana fue una de las personas que siempre creyó en él y lo impulsó a seguir adelante en su carrera.

El futbolista confesó que, tras recibir la noticia de su fallecimiento, no pudo reaccionar emocionalmente en el momento debido al impacto de la situación.

Además, señaló que incluso en uno de los días más importantes de su carrera, como su debut frente al Real Madrid con apenas 18 años, rápidamente se convirtió en una pesadilla.

En la carta, Diomande asegura que desde la pérdida de su hermana se siente vacío, describiendo el proceso como uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional.

“Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío.”

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