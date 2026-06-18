Johanna Fadul alarmó al aparecer en un hospital días después del accidente de tránsito que sufrió

Johanna Fadulgeneró revuelo en redes sociales luego de compartir un video que despertó la curiosidad y preocupación en sus millones de seguidores.

La actriz reapareció desde un centro médico y dejó ver que se encontraba preparándose para un procedimiento, aunque prefirió no reveló detalles sobre el proceso que está atravesando.

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¿Por qué Johanna Fadul generó preocupación tras video en un hospital?

El video que compartió llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué estaba sucediendo y el motivo por el que la actriz se encontraba vestida con una bata médica.

Johanna Fadul publicó las imágenes a través de sus redes sociales, donde suele mostrar algunos momentos de su vida cotidiana, sus proyectos personales y reflexiones sobre diferentes temas.

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En esta ocasión, acompañó el video con un audio viral que suele utilizar con frecuencia en sus publicaciones, lo que también generó una ola de comentarios entre los usuarios por su postura frente a algunas ideologías.

Johanna Fadul generó dudas sobre su estado de salud tras aparecer con bata médica. (Foto: Canal RCN)

Aunque no reveló específicamente de qué se trataba, sí dio a entender que se encontraba atravesando un proceso personal.

Sin embargo, varios de sus seguidores recordaron que recientemente la actriz estuvo involucrada en un accidente de tránsito junto a Juanse Quintero.

¿Qué le pasó a Johanna Fadul tras reciente accidente de tránsito?

Como se recuerda, ambos se vieron involucrados en un incidente vial luego de que una motociclista fuera impactada por otro conductor y terminara chocando contra el vehículo en el que se movilizaban.

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Tras lo ocurrido, Johanna Fadul acudió a un centro médico y compartió algunas imágenes en las que mostró parte de las lesiones que sufrió y varias radiografías para tranquilizar a sus seguidores.

Johanna Fadul generó dudas sobre su estado de salud tras aparecer con bata médica. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, la actriz aseguró que había quedado bastante adolorida, aunque afortunadamente no presentó fracturas ni lesiones óseas de gravedad.

Hasta el momento, Johanna Fadul no ha explicado si el procedimiento que mostró en su publicación está relacionado con las secuelas de ese accidente o si se trata de un tema completamente diferente.

La actriz tampoco entregó detalles sobre el motivo de su visita al centro médico.

Por lo pronto, sus seguidores permanecen atentos a nuevos detalles que permitan conocer el procedimiento que decidió realizarse o si se trataba de algún tema de salud que requirió esta atención médica.