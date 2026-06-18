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Muere director técnico a los 58 años durante la Copa Mundial 2026: esto se sabe

Un reconocido director técnico ha fallecido a los 58 años durante la Copa Mundial 2026, causando conmoción en el fútbol.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Falleció reconocido director técnico a sus 58 años
Murió reconocido director técnico a sus 58 años. (Foto: Freepik)

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras el lamentable fallecimiento de un director técnico en plena Copa Mundial 2026, que durante años entregó su vida a formar futbolistas profesionales.

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¿Quién es el director técnico que ha fallecido en plena Copa Mundial 2026?

Se trata del entrenador francés Éric Roy, reconocido también por su paso como futbolista en clubes como el Sunderland y del Rayo Vallecano.

Eric Roy, observa antes del partido de la Ligue 1 francesa de fútbol entre el Stade Brestois 29
Éric Roy falleció a sus 58 años. Amigos y colegas lo despidieron entre lágrimas. (Foto: Fred Tanneau/AFP)

Su fallecimiento a los 58 años ha causado conmoción en el mundo del fútbol y entre quienes siguieron de cerca su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

La noticia fue confirmada por la UEFA a través de sus redes sociales, donde colegas, aficionados y figuras del deporte expresaron sus mensajes de condolencia.

De igual manera, la familia del director se pronunció mediante un comunicado en redes sociales, en el que confirmó su fallecimiento y dio a conocer la causa de su muerte.

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¿De qué murió el director técnico Éric Roy?

De acuerdo con la familia del entrenador del Brest, Éric Roy libró durante tres años una dura batalla contra un cáncer de páncreas, enfermedad que fue deteriorando progresivamente su estado de salud hasta provocar su fallecimiento a los 58 años.

El director técnico Éric Roy dirigiendo al Brest
Éric Roy celebra con su equipo el primer gol durante el partido de la Ligue 1 francesa entre el Stade Brestois 29 (Brest) y el RC Lens. (Foto: Fred Tanneau/AFP)

Tras conocerse la noticia, las muestras de cariño y reconocimiento no se hicieron esperar. La Selección de Francia le rindió homenaje durante una de sus sesiones de entrenamiento en la Universidad de Bentley, donde jugadores y cuerpo técnico guardaron un emotivo minuto de silencio en memoria del director francés.

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¿Quién fue Éric Roy?

Éric Roy nació el 26 de septiembre de 1967 en Niza, Francia, y dedicó gran parte de su vida al fútbol.

Antes de convertirse en entrenador, construyó una extensa carrera como centrocampista, pasando por clubes de renombre en Francia, Inglaterra y España, donde destacó por su liderazgo y experiencia dentro del campo.

Tras colgar los guayos, inició su camino en los banquillos y dirigió equipos como el Niza y el Brest.
Precisamente con este último escribió una de las páginas más destacadas de su carrera al llevar al modesto club francés a competir en la Liga de Campeones, una hazaña que le valió el reconocimiento de aficionados y especialistas del fútbol europeo.

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