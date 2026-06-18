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¿Cuándo juega la Selección Colombia de nuevo? Conoce la fecha y su próximo rival

Tras vencer a Uzbekistán, la Selección Colombia ya centra su atención en el próximo reto que afrontará en el Mundial 2026.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Selección Colombia en un partido amistoso en 2024
La Selección Colombia se prepara para su próximo encuentro en este Mundial 2026. (Foto: Winslow Townson/Getty Images / AFP)

La Selección Colombia arrancó con pie derecho su camino en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a Uzbekistán. Ahora, la Tricolor deja atrás la celebración y ya se enfoca en su próximo reto, con el objetivo de sumar otra victoria que la acerque a los octavos de final.

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¿Contra quién jugará Colombia su próximo partido en el Mundial 2026?

Luego de imponerse 3-1 a Uzbekistán y sumar sus primeros tres puntos en la tabla de posiciones, la Selección Colombia ya tiene la mira puesta en su próximo desafío en el Mundial 2026.

La Selección Colombia entrenando previo al Mundial 2026
La Selección Colombia ya se enfoca en su próximo compromiso, con la ilusión de sumar más puntos y acercarse a los octavos de final. (Foto: Raul Arboleda / AFP)

La Tricolor se enfrentará a la República Democrática del Congo, una selección que dejó una buena impresión en su debut tras empatar 1-1 con Portugal, uno de los favoritos del grupo.

Por ello, el combinado nacional no se confía y ya prepara este compromiso con la intención de conseguir una nueva victoria que lo acerque a los octavos de final.

El encuentro se disputará el próximo 23 de junio a las 9:00 de la noche (hora de Colombia) en la ciudad de Guadalajara, México.

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¿Quiénes anotaron los goles de Colombia contra Uzbekistán?

La Selección Colombia encontró el camino al triunfo gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

Los tres jugadores fueron claves para que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo arrancara con victoria su participación en el Mundial 2026 y sumara sus primeros tres puntos en el Grupo K.

Colombia derrotó a Uzbekistán en su debut mundialista: así fue la reacción de Luis Díaz
Luis Díaz apareció en el momento clave y anotó el gol que selló la victoria de la Selección Colombia frente a Uzbekistán. (Alfredo Estrella / AFP)

Aunque Uzbekistán logró complicar el compromiso con el empate parcial, la Tricolor mantuvo la calma y volvió a tomar el control del marcador.

Luis Díaz apareció en un momento decisivo para devolver la ventaja, mientras que Campaz se encargó de ponerle el sello definitivo al resultado en los minutos finales.

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¿Cómo quedó la Selección Colombia en la tabla de posiciones del Grupo K?

Gracias a su victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, la Selección Colombia quedó ubicada en el primer lugar del Grupo K al término de la primera jornada. La Tricolor sumó tres puntos y tomó ventaja en la tabla gracias a su mejor diferencia de gol.

Por detrás aparecen Portugal y la República Democrática del Congo, que empataron 1-1 en su debut y sumaron un punto cada uno, mientras que Uzbekistán quedó en la última posición sin unidades.

Con este arranque, Colombia dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final.

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