Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García desata de nuevo rumores de embarazo tras celebrar triunfo de Colombia en el Mundial

Karina García volvió a despertar rumores de embarazo tras celebrar el triunfo de Colombia en el Mundial; esta es la razón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García volvió a despertar rumores de embarazo tras celebrar el triunfo de Colombia
Karina García celebró la victoria de Colombia y desató rumores de embarazo. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Karina Garcíavolvió a dar de qué hablar luego de un video en el que celebró el triunfo de Colombia frente a Uzbekistán junto a sus hijos y varios amigos cercanos.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Karina García durante la celebración del triunfo de Colombia?

Sin embargo, más allá de la victoria de la Tricolor, lo que terminó llamando la atención fueron los comentarios de algunos usuarios, quienes nuevamente mencionaron los rumores de un supuesto embarazo.

La Selección Colombia debutó en el Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y logró una importante victoria 3-1 frente a Uzbekistán, resultado que desató la emoción de miles de aficionados.

Artículos relacionados

Varios famosos se sumaron a la celebración y Karina García fue una de ellas, compartiendo algunos momentos de cómo vivió el partido desde su casa.

Karina García volvió a despertar rumores de embarazo tras celebrar el triunfo de Colombia
Karina García celebró la victoria de Colombia y desató rumores de embarazo. (Foto: Canal RCN)

El video fue publicado en las redes sociales de Isabella, hija de Karina García, y allí se observa a la creadora de contenido disfrutando del encuentro deportivo acompañada de sus hijos y otras personas cercanas.

Además, en la reunión también estuvieron algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, entre ellos Beba y Valentino Lázaro.

Karina lució una camiseta de la Selección Colombia mientras celebraba cada uno de los goles del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

¿Por qué volvieron a surgir rumores de embarazo sobre Karina García?

Aunque la modelo paisa suele compartir publicaciones en las que aparece usando tops o prendas ajustadas, en esta ocasión algunos seguidores señalaron que la camiseta que llevaba puesta se veía más amplia de lo habitual, detalle que avivó de nuevo los rumores de embarazo.

Artículos relacionados

Tras el video, varios usuarios volvieron a mencionar la posibilidad de que la influenciadora estuviera esperando un bebé.

Karina García volvió a despertar rumores de embarazo tras celebrar el triunfo de Colombia
Karina García celebró la victoria de Colombia y desató rumores de embarazo. (Foto: Canal RCN)

Incluso, algunos seguidores comenzaron a felicitarla y a hablar de “los cuatro”, haciendo referencia a un supuesto bebé que estaría en camino.

Estos rumores no son nuevos, pues desde hace algunos días comenzaron a circular en redes sociales luego del viaje que Karina García realizó junto a Kris R. a Estados Unidos en el que varios notaron visibles cambios en el físico de la modelo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera no pudo contener la nostalgia al recordar a su ser querido fallecido Jhonny Rivera

Jhonny Rivera se mostró afectado tras recordar la muerte de ser querido: “Ay, Dios mío”

Jhonny Rivera conmovió a sus seguidores al recordar en redes sociales la reciente muerte de un ser querido.

Así fue el regreso de Fredy Guarín a la camiseta de la Selección Colombia Fredy Guarín

Fredy Guarín volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras más de una década

El exfutbolista Fredy Guarín volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras más de una década de su último Mundial.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia Alexa Torrex

Alexa Torrex le dice adiós a su cabello morado y sorprende con un nuevo look

Alexa Torrex sorprendió a sus seguidores al despedirse de su característico cabello morado y apostar por un nuevo tono.

Lo más superlike

Pequeño hincha de Uzbekistán lloró tras el partido y colombianos lo consolaron Mundial de fútbol

Pequeño hincha de Uzbekistán rompió en llanto tras derrota y colombianos lo animaron en plena tribuna

Se viralizó en redes el conmovedor momento de un hincha de Uzbekistán que lloró abrazado a una copa, tras derrota contra Colombia

Colombianos en el Times Square Mundial de fútbol

Los aficionados colombianos se tomaron Times Square al ritmo de “Cali Pachanguero”

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo