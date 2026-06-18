Karina García desata de nuevo rumores de embarazo tras celebrar triunfo de Colombia en el Mundial

Karina Garcíavolvió a dar de qué hablar luego de un video en el que celebró el triunfo de Colombia frente a Uzbekistán junto a sus hijos y varios amigos cercanos.

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¿Qué mostró Karina García durante la celebración del triunfo de Colombia?

Sin embargo, más allá de la victoria de la Tricolor, lo que terminó llamando la atención fueron los comentarios de algunos usuarios, quienes nuevamente mencionaron los rumores de un supuesto embarazo.

La Selección Colombia debutó en el Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y logró una importante victoria 3-1 frente a Uzbekistán, resultado que desató la emoción de miles de aficionados.

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Varios famosos se sumaron a la celebración y Karina García fue una de ellas, compartiendo algunos momentos de cómo vivió el partido desde su casa.

Karina García celebró la victoria de Colombia y desató rumores de embarazo. (Foto: Canal RCN)

El video fue publicado en las redes sociales de Isabella, hija de Karina García, y allí se observa a la creadora de contenido disfrutando del encuentro deportivo acompañada de sus hijos y otras personas cercanas.

Además, en la reunión también estuvieron algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, entre ellos Beba y Valentino Lázaro.

Karina lució una camiseta de la Selección Colombia mientras celebraba cada uno de los goles del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

¿Por qué volvieron a surgir rumores de embarazo sobre Karina García?

Aunque la modelo paisa suele compartir publicaciones en las que aparece usando tops o prendas ajustadas, en esta ocasión algunos seguidores señalaron que la camiseta que llevaba puesta se veía más amplia de lo habitual, detalle que avivó de nuevo los rumores de embarazo.

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Tras el video, varios usuarios volvieron a mencionar la posibilidad de que la influenciadora estuviera esperando un bebé.

Karina García celebró la victoria de Colombia y desató rumores de embarazo. (Foto: Canal RCN)

Incluso, algunos seguidores comenzaron a felicitarla y a hablar de “los cuatro”, haciendo referencia a un supuesto bebé que estaría en camino.

Estos rumores no son nuevos, pues desde hace algunos días comenzaron a circular en redes sociales luego del viaje que Karina García realizó junto a Kris R. a Estados Unidos en el que varios notaron visibles cambios en el físico de la modelo.