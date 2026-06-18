Alexa Torrex le dice adiós a su cabello morado y sorprende con un nuevo look

Con una imagen renovada, Alexa Torrex reapareció en redes sociales para mostrar su nuevo tono de cabello y revelar los motivos que la llevaron a despedirse de su icónico color morado, uno de los rasgos más reconocidos de su estilo.

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¿Qué nuevo tono de color de cabello luce ahora Alexa Torrex?

Con la asesoría del Rey de las Extensiones, Alexa Torrex reapareció en redes sociales con una renovada imagen que no pasó desapercibida.

El cambio de look despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores e, incluso, entre algunos de sus detractores, quienes no tardaron en comentar su nueva apariencia.

Alexa Torrex cerró ciclos cambiándose su tono de cabello. (Foto: Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió dejar atrás el intenso tono morado que la caracterizó durante años para apostar por un estilo diferente. Ahora luce un degradado en tonos azules en las puntas, acompañado de sutiles matices morados que nacen desde la raíz.

Sin embargo, el cambio, aunque no fue tan radical como muchos esperaban, en el video compartido en redes, el Rey de las Extensiones explicó que conservar parte del color morado fue una decisión estratégica, ya que este tono se convirtió en uno de los sellos distintivos que ayudó a Alexa Torrex a construir su imagen y ganar reconocimiento entre el público.

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¿Por qué Alexa Torrex decidió despedirse de su icónico cabello morado?

En un video compartido en sus redes sociales, la intérprete de 'Soltera' explicó que una de las principales razones detrás de su cambio de look fue el deseo de cerrar una etapa importante de su vida.

Alexa Torrex explicó las razones que la llevaron a cambiar de look. (Foto: Canal RCN)

Según contó, el cabello morado nació cuando imitó a la cantante Fariana en un reconocido reality, pero ahora siente que es momento de construir una identidad propia y marcar su propio camino en la industria.

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Precisamente por eso decidió transformar una imagen que la acompañó durante años y que muchos de sus seguidores asociaban directamente con ella.

Alexa aseguró que busca evolucionar y mostrar una nueva versión de sí misma, dejando atrás un estilo que, aunque fue clave en su carrera, ya había cumplido su ciclo.