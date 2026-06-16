Alexa Torrex le habría respondido a Tebi Bernal con contundente mensaje: ¿qué le dijo?

Alexa Torrex, uno de los nombres que más sonó a la lo largo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una vez más volvió a capturar la atención en redes sociales, en esta oportunidad al lanzar curioso mensaje en medio de las polémicas declaraciones que dio Tebi Bernal.

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¿Qué dijo Alexa Torrex luego de las polémicas declaraciones que dio Tebi Bernal?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven cucuteña ha logrado consolidar una comunidad de más de 2 millones de seguidores, sorprendió al dejar una enigmática reflexioó que muchos de inmediato relacionaron con lo que ha venido sucediendo en su vida sentimental.

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"Estoy construyendo la vida que siempre soñé, paso a paso, sin prisa, pero sin detenerme, he aprendido que los momentos difíciles no llegan para destruirnos, sino para enseñarnos de qué estamos hechos", fueron las palabras de la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN.

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Y aunque de acuerdo con sus palabras, el camino no siempre es fácil, cada dificultad que ha enfrentado en su vida le han permitido convertirse en una mujer más fuerte, mucho más valiente y también decidida.

Alexa Torrex le habría respondido a Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

¿Alexa Torrex le respondió a Tebi Bernal tras polémicas declaraciones?

Durante su aparición, la cual hizo a través de un emotivo e inspirador video, la creadora de contenido enfatizó en cómo ahora sus prioridades han cambiado radicalmente, pue ahora trabaja enfocada en sus proyectos, en su familia, pero sobre todo en su tranquilidad y en aquellas personas que la aman de verdad.

"... y por la mujer en la que me estoy convirtiendo porque la respuesta siempre será seguir adelante", agregó la influenciadora con un tono de fuerza y energía positiva.

Hoy trabajo por mis proyectos y la tranquilidad que me merezco por las personas que me aman de verdad y por la mujer en la que me estoy convirtiendo porque la respuesta siempre será seguir adelante

Así reaccionó Tebi Bernal tras pregunta sobre Alexa. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su relación con Alexa Torrex?

Frente a lo dicho por Torrex, cabe señalar que, Tebi en su más reciente live respondió a los comentarios de los internautas en donde lo señalaron de ilusionar a su compañera, situación que él desmintió al decir lo siguiente.

"Yo no ilusioné a nadie, ya me están mam*ndo con el tema, ustedes crearon una historia bonita dentro del reality y en realidad sí, hubo una vinculación, una atracción, de proteger a la persona y eso es con lo que uno se queda", señaló.

Cabe señalar que, luego de que su relación no prosperara afuera del programa, ambos han dejado claro que tomaron rumbos distintos y que, por ahora, están enfocados en sus proyectos.