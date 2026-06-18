Jhonny Rivera se mostró afectado tras recordar la muerte de ser querido: “Ay, Dios mío”

Cuatro días después de anunciar la muerte de un ser querido en medio de la celebración del Día del Padre, Jhonny Rivera volvió a pronunciarse sobre la difícil pérdida. El cantante de música popular compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde dejó ver que aún enfrenta el dolor por esta inesperada partida.

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¿Qué se sabe del ser querido que perdió Jhonny Rivera en los últimos días?

El pasado domingo 14 de junio Jhonny Rivera reapareció por medio de sus redes sociales con un triste anuncio: el fallecimiento de Cometa, uno de sus caballos rescatados.

La triste noticia que recibió Jhonny Rivera durante el Día del Padre. (Foto Canal RCN).

De acuerdo con el artista, el animal atravesaba complicaciones de salud desde hacía algún tiempo. Aunque estaba bajo tratamiento y recibía atención constante, su estado no logró mejorar por completo. Incluso, había dejado de alimentarse por sus propios medios y necesitaba apoyo médico para mantenerse estable.

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La noticia llegó al cantante mientras celebraba el Día del Padre. En medio de esa fecha especial, recibió una llamada en la que le informaron que Cometa no había resistido más debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que enfrentaba.

Al referirse a lo ocurrido, Rivera explicó que, pese a algunos signos de mejoría, el caballo continuaba delicado y dependía de líquidos y cuidados permanentes.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera al recordar a Cometa, su caballo fallecido recientemente?

Durante la mañana de este jueves 18 de junio, el reconocido cantante de música popular volvió a referirse a este lamentable hecho tras visitar los establos de su finca, donde solía permanecer su caballo durante el proceso de recuperación.

Jhonny Rivera confirmó la muerte de uno de sus caballos en pleno Día del Padre. (Foto Canal RCN).

Con un desgarrador video publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el artista mostró el lugar completamente vacío mientras manifestaba la falta que le hacía ver a Cometa en este espacio.

“Ay, Dios mío, la ausencia de Cometa. Ve, se murió Cometa, qué pesar”, expresó.

Como era de esperarse, las palabras de Jhonny Rivera conmovieron a sus seguidores, quienes han acompañado al artista durante estos días marcados por la partida de Cometa, un caballo al que le tenía un especial cariño.