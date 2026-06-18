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Familiares de Yulixa Toloza rindieron homenaje a la mujer en medio del Mundial 2026

Yulixa Toloza, mujer que falleció tras procedimiento estético, fue homenajeada en medio del Mundial 2026 con emotivo video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yulixa Toloza fue homenajeada en medio del Mundial 2026 con emotivo video
Yulixa Toloza fue homenajeada en medio del Mundial 2026 con emotivo video. (Foto Freepik).

Familiares de Yulixa Toloza protagonizaron un emotivo homenaje en medio del Mundial 2026 para recordar a la mujer que perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina de Bogotá. En medio de la jornada deportiva, sus seres queridos compartieron un sentido gesto en su memoria que conmovió a quienes han seguido de cerca su historia.

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¿Quién era Yulixa Toloza?

El caso de Yulixa Toloza generó gran conmoción entre los colombianos luego de que se conociera su desaparición, poco después de someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina de la capital del país.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza en Bogotá?
El caso de Yulixa Toloza causa conmoción en el país / (Fotos de Freepik)

La mujer, de 52 años, fue hallada sin vida el pasado 19 de mayo, siete días después de haber sido reportada como desaparecida ante las autoridades. Su cuerpo fue encontrado en una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá.

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En aquel momento, el cuerpo de Yulixa Toloza fue trasladado a Medicina Legal, donde expertos forenses determinaron inicialmente que la causa de su muerte fue una embolia pulmonar. Posteriormente, el caso fue catalogado como "vi0l3nt4 - h0m1cid10".

Tras esclarecer los hechos, sus familiares le dieron santa sepultura en Arauca, donde vive su madre, para acompañarla en su último adiós.

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¿Cómo homenajeó la familia de Yulixa Toloza a la mujer en pleno Mundial 2026?

Ahora bien, semanas después del lamentable hecho, los familiares de Yulixa Toloza decidieron rendirle un sentido homenaje durante el Mundial de fútbol 2026, uno de los eventos más importantes del momento.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos
La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos. (Foto Freepik).

A través de un video creado con inteligencia artificial (IA), en el que se muestra a varios famosos fallecidos en los últimos años simulando estar en la tribuna de la Selección Colombia, una de sus sobrinas incluyó a Yulixa luciendo la tricolor junto a un emotivo mensaje: “los que apoyan desde muy arriba”.

El homenaje rápidamente generó reacciones entre quienes conocieron el caso, al convertirse en una forma simbólica de recordarla en medio del ambiente mundialista que se vive por esta época alrededor del mundo.

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