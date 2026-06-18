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Así fue el emotivo encuentro entre Lucho Díaz y su papá tras victoria de Colombia ante Uzbekistán

Papá de Lucho Díaz celebró victoria de Colombia ante Uzbekistán con emotivo encuentro en la cancha.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Emotivo encuentro entre Lucho Díaz y su papá tras la victoria de Colombia
Emotivo encuentro entre Lucho Díaz y su papá tras la victoria de Colombia. (Foto AFP: Raul Arboleda).

Tras la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial de fútbol 2026, que se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de junio en México, Luis Díaz vivió un momento especial al reencontrarse con su padre en plena cancha, generando emoción entre los aficionados de la tricolor.

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¿cómo fue el emotivo reencuentro entre Lucho Díaz y su padre tras la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán?

Luego de que la Selección Colombia debutara en su primer partido del Mundial de fútbol 2026 con una victoria de 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México el pasado miércoles 17 de junio, Luis Manuel “Mane” Díaz, padre del jugador colombiano Lucho Díaz, compartió a través de sus redes sociales un emotivo video en el que dejó ver cómo fue el reencuentro con el futbolista tras el partido.

El emotivo pedido del papá de Lucho antes de Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026
El emotivo pedido del papá de Lucho antes de Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026. (Foto AFP: Omar Vega).

En el audiovisual compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumulaba una gran cantidad de seguidores, “Mane” Díaz se mostró con una enorme sonrisa mientras grababa el acercamiento de su hijo hacia las gradas en las que se encontraba, poco después de que este primer encuentro terminara.

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Allí se pudo apreciar al hombre recibiendo a su hijo con un emotivo abrazo paternal con el que le dejó ver lo orgulloso que se sentía de él y de su desempeño en la cancha de fútbol en este importante momento de su carrera deportiva, para posteriormente saludar a su pareja sentimental y sus hijos.

Junto al video, el padre del jugador escribió un mensaje en el que expresó su orgullo por verlo cumplir el sueño de debutar en un Mundial con la camiseta de Colombia como tanto lo soñó.

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“Hijo, qué orgullo tan grande sentí ese día. Verte debutar en un Mundial con la camiseta de Colombia y hacerlo como siempre soñaste: asistiendo y marcando, me llenó el corazón de felicidad”.

El video rápidamente generó reacciones entre los aficionados de la Selección Colombia, quienes no dudaron en manifestarse por medio de la casilla de comentarios con mensaje para ambos.

¿Luis Díaz anotó goles en su primer partido en el Mundial 2026?

En medio de su debut como jugador de la Selección Colombia en un Mundial de fútbol, Luis Díaz cumplió el sueño de anotar uno de los tres goles que les dio la victoria ante Uzbekistán. El extremo guajiro realizó la segunda anotación del partido en el minuto 65.

Colombia derrotó a Uzbekistán en su debut mundialista: así fue la reacción de Luis Díaz
Colombia derrotó a Uzbekistán en su debut mundialista: así fue la reacción de Luis Díaz (Foto AFP)
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