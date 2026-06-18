James Rodríguez hizo sorprendente predicción sobre su debut en el Mundial 2026: ¡sí se cumplió!

El pasado miércoles 17 de junio, la Selección Colombia volvió a hacer historia tras su impecable debut en la Copa Mundial FIFA 2026, donde marcó 3 goles contra Uzbekistán en Ciudad de México.

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El primer gol lo anotó Daniel Muño z y luego Lucho Día z, luego de un momento incómodo en el que, al defensor la pelota, su adversario chocó contra un camarógrafo, quien tuvo que ser enviado a urgencias.

Por último, a pocos segundos de terminar el segundo tiempo, Jáminton Campaz hizo el tercer gol con su cabeza, luego de que el Cucho Hernández se aferrara al balón antes de pasarlo a su compañera.

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Así es como en esta primera victoria del Mundial 2026, Colombia despierta las esperanzas de poder avanzar más en este importante evento de fútbol. Por su lado, tras terminar felices el juego, James Rodríguez habló y reveló que predijo uno de los momentos del partido.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre su predicción en su debut en el Mundial 2026?

Luego de haber logrado la victoria con tres goles contra uno de Uzbekistán, James Rodríguez rompió el silencio y habló antes los medios deportivos, confesando que, él hizo una predicción.

James Rodríguez dejó a todos sorprendidos tras acertar una predicción sobre Colombia. (AFP/YURI CORTEZ)

De acuerdo con lo que al parecer ya había dicho Jáminton en una entrevista, es que el capitán manifestó que él anotaría un gol y así fue.

Por eso, esto le preguntaron a Rodríguez y él sonriendo diciendo: "le dije a Jáminton que iba a hacer un gol. Feliz y ojalá pueda hacer más goles".

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Además, dijo que por igual había celebrado los tres goles y se fue muy sonriente luego de las preguntas.

¿Qué más dijeron los jugadores tras su primera victoria en el Mundial 2026?

Por su lado, el primer goleador del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Daniel Muñoz, expresó que, él ya le había dicho a Lucho que cuando tuvo el balón, lo mirara a él y así fue, por lo que su coordinación y trabajo en equipo les regaló el primer gol.

James Rodríguez anticipó lo que ocurriría en el debut de Colombia. (AFP/Mike Nowak)

Así mismo, confesó que están partido a partido y por ahora se enfocarán en el siguiente juego contra el Congo.

Por su lado, el Cucho Hernández, quien también fue protagonista en la noche del miércoles, conmovió al país al revelar que, por estar concentrado en el mundial, todavía no conoce a su bebé, nacido el pasado 1 de junio.